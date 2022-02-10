〈記憶體材料受汙染〉威剛看NAND Flash Q2可望落底

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (10) 日公告 1 月營收 33.21 億元，月增 1.65%，年增 13.3%；威剛看好，本季 DRAM 合約價將落底，NAND Flash 價格也可望在第二季落底。

鎧俠、威騰今日公告 3D NAND Flash 工廠發生原料受汙染問題，威剛表示，正評估影響程度，但公司貨源多元且穩定，無供貨疑慮，由於兩家公司未提出可恢復生產的具體日期，下游供應鏈在庫存備料上，可望啟動即時因應對策，有助後續價格走勢。

威剛董事長陳立白指出，第一季 NAND Flash 市況比先前樂觀，雖然上游產能變數多，但合約價修正幅度將較去年第四季收斂，價格走勢轉趨穩定，有助終端需求提升。若 SSD、手機應用需求逐漸增強，NAND Flash 價格可望在第二季落底。

陳立白表示，在價格基期偏低下，上半年備貨需求將陸續回籠，DRAM 現貨價去年 12 月已止跌反彈，本季合約價也將落底，看好今年會是兩大記憶體不錯的一年，預估 DRAM 與 NAND Flash 價格可望漸入佳境。

對於元宇宙商機，陳立白強調，已做好相關產品布局，包括工控 DDR5 記憶體模組、高速傳輸的 PCIe Gen5 x4 SSD，都將率先搶進伺服器、5G 網通、高效能運算電腦、電競及創作者等應用商機。

新事業方面，威剛旗下威速登電動三輪車上半年將小量出貨給物流業者，下半年可望大量出貨，主打外銷市場的電動三輪車充電款也會在第二季開始送樣，預期第四季前可量產。