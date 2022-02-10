〈記憶體材料受汙染〉市場將現恐慌性備料潮 NAND Flash 4月可望缺貨價格看漲

記憶體大廠威騰電子 (WDC-US) 與鎧俠公告生產 NAND Flash 原料被汙染，將衝擊 3D NAND 產出；熟悉記憶體的業界人士指出，此事件對 NAND 產出影響極大，市場可能出現恐慌性備料，在需求本來就相當強勁下，預期最快 4 月就可能出現缺貨，可望點燃 NAND 價格漲勢，帶旺群聯 (8299-TW)、威剛 (3260-TW) 等模組廠營運。

業界人士指出，此次事件造成市場兵荒馬亂，影響很嚴重，加上市場對 NAND Flash 需求本來就很強勁，預期 NAND Flash 產出受影響情況，4、5 月就會顯現。

據研調機構 TrendForce 預估，此次兩大廠受損的 NAND Flash 位元量，約占全球 NAND Flash 第一季位元生產量的 3.8%。

雖然兩大原廠原料遭汙染，但群聯與鎧俠及其他 NAND 原廠均有簽長約，供貨未受影響。群聯執行長潘健成去年 11 月就已透露，目前產能仍遠無法滿足需求，每天被客戶追著跑，也向 NAND Flash 原廠要求盼能取得較 2021 年成長 1.5-1.8 倍總容量。

為滿足客戶需求成長，群聯去年 10 月起便積極建立庫存，今年 1 月庫存水位已達歷史新高，短期內供貨無虞。

另外，業界也傳出，已有模組廠對客戶報價上漲 15%，顯示市場需求強勁。