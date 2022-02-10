〈記憶體材料受汙染〉影響重大 研調估Q2 NAND價格將翻漲5-10%

威騰 (WDC)(WDC-US)、鎧俠 (Kioxia) 合資 NAND Flash 產線發生部分物料汙染事件，對此，研調機構 TrendForce 認為，該事件影響重大，加上先前三星西安疫情封城事件，預估 NAND Flash 價格繼第一季跌幅收斂後，第二季將轉為翻漲 5-10%。

TrendForce 指出，此事件受汙染產品集中為 3D NAND，初估有約當 6500M GB 受影響。目前仍未確認恢復全線正常生產時程，但威騰已宣佈的災損很可能並非該事件的總損失，鎧俠部分受損數量尚未合併計算，因此受影響總位元數恐再進一步升高。

TrendForce 表示，事件發生前，原預估全年 NAND 市場將微幅供過於求，上半年均價有走跌壓力，但目前來看，預估第一季價格跌幅將收斂至 5-10%。此外，兩家公司去年第三季市占率共高達 32.5%，預期在此事件影響下，第二季 NAND Flash 價格可望翻漲。

威騰與鎧俠目前主力產品為 PC client SSD 及 eMMC，在供應受阻下，第二季 client SSD 價格也不易下跌； SSD 方面，鎧俠 PCIe 4.0 獲較多客戶驗證，原先預估今年市占率有望上升，因此在滿足生產前提下，第二季 enterprise SSD 價格跌幅將大幅收斂。

由於現貨市場中買賣雙方仍正在釐清事件與災情評估，多以中止報價因應，尚未產生新報價，但 TrendForce 研判，後續將明顯激勵現貨價翻漲。同時也有部分模組廠停止對 NAND Flash 相關產品進行報價。

以合約價來看，TrendForce 認為，目前整季議定部分應不會受影響，但 2、3 月 wafer 報價將可能出現立即漲幅。

