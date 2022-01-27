〈財報〉受擴大支出影響 三星Q4獲利不如市場預期

三星電子周四 (27 日) 公布第 4 季財報，獲利增逾 60%，仍低於分析師預期，反映擴大支出生產先進晶片和面板所帶來的影響。三星並警告，供應鏈和疫情仍帶來挑戰。

三星第 4 季淨利攀升 64% 至 10.84 兆韓元 (89 億美元)，但遜於分析師預估的 11.1 兆韓元。

此外，第 4 季營收成長 24% 至 76.6 兆韓元，連四季創歷史新高。營業利益躍增 53% 至 13.9 兆韓元 (116 億美元)，大致符合本月初初步財報公布時的逾 50% 增幅。

其中，晶片部門第 4 季獲利增逾一倍至 8.84 兆韓元。

三星表示，由於 IT 投資增加、新款 CPU 推出，今年伺服器需求可望持續成長，行動晶片需求也將隨 5G 商機攀升。

公布財報後，三星股價變動下滑 1.64%，跌幅比大盤 Kospi 指數的 2.56% 輕微。

三星和同業 SK 海力士的股價都在去年下半年下挫，市場擔心晶片價格劇烈波動、庫存水位升高等將使半導體業再度陷入低迷周期。但最終跌價幅度沒有想像中嚴重，原因是晶片用途日益廣泛，且製造商預先採取穩定供給的措施。

三星因看好晶片需求前景，積極擴大支出，加速先進研發技術，但這需要更多艾司摩爾 (ASML-US) 的極紫外光 (EUV) 設備，此類設備已成晶片業兵家必爭的目標。此外，三星還在去年 12 月加發特殊獎金。

根據財報，三星 2021 年資本支出為 48.2 兆韓元 (約 400 億美元)，其中用於半導體的部分為 363 億美元，高於台積電 (2330-TW) 的 300 億美元。

三星周三表示，由於西安疫情趨緩，西安廠已經恢復正常營運。另外，該公司同日正式發出邀請函，將在 2 月 9 日以線上形式發表 Galaxy S22 系列手機。