馬士基預測供應鏈問題下半年緩解

全球第二大航運巨頭馬士基 (Maersk) 週三 (9 日) 預測供應鏈問題將持續到今年第二季，到下半年將有所緩和，該公司預測 2022 年獲利收益將與去年相當。

馬士基 2022 年全年展望：

EBITDA (稅前息前折舊前攤銷前利潤)：240 億美元，低於分析師預期的 280 億美元。

EBIT (息稅前利潤)：190 億美元

自由現金流：150 億美元

2021 年全年財報關鍵數字：

營收：618 億美元，較 2020 年同期成長 55%

EBITDA：240 億美元

自由現金流：165 億美元

2021 年第四季財報關鍵數字：

營收：185 億美元，高於分析師預期的 175 億美元

EBITDA：80 億美元，高於分析師預期的 70 億美元

馬士基執行長 Soren Skou 表示，因塞港、缺櫃及消費者需求激增支撐創紀錄的高運費，馬士基也藉此在 2021 年實現史上最佳的盈利。

Skou 指出，目前供應鏈混亂的狀況將持續到第二季，然後在今年下半年有所緩解，預測今年 EBITDA 將為 240 億美元，與去年大致相同，但低於分析師預期的 280 億美元。

馬士基處理全球約五分之一的貨櫃運輸，居高不下的高運價讓馬士基海賺，馬士基也藉此大舉收購，進行戰略性長期投資，同時提供股東分紅。

宣布收購 Pilot Freight

馬士基週三宣布以 16 億美元收購美國運輸與物流服務提供商 Pilot Freight，收購完成後 Pilot 與馬士基在美國將共有 150 個設施，將創造更強大的陸上運輸效能。

馬士基還宣布向股東支付每股 2500 克朗 (約 383.76 美元) 的股息，上年同期為每股 330 克朗 (約 50.66 美元)，預計將於 2022 年 3 月 18 日年度股東大會後支付。

Skou 表示，隨著馬士基提升業績表現以及成為端到端 (End-to-End) 物流公司的戰略取得進展，也能夠不斷提高股東回報。

根據海運諮詢機構 Alphaliner 數據顯示，馬士基上個月運輸量已被瑞士的貨櫃集團 MSC 超越，從全球運能最高的貨櫃航商退居第二。

馬士基 (AMKBY-US) 週三收紅 6.79% 至每股 17.87 美元。