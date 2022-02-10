傳三星電子首款OLED電視有望5、6月推出

據報導，南韓三星電子 (Samsung Electronics) 將在今年推出首款 OLED 電視機型，挑戰 LG 電子在高階 OLED 電視市場中的領導地位，並有望於該市場中快速擴張。

根據市場研究公司 Omdia 的數據顯示，2022 年全球 QD-LCD 電視銷售額預估下跌 3.1% 至 176.74 億美元，將是首度出現下滑。QD-LCD 面板在顏色、亮度和對比度方面優於 LCD 面板，但兩者之間的結構相同，在深色表現和色彩重現方面沒有顯著的差異。

相比之下，OLED 面板的每個像素點單獨發光，可以顯現出更深邃的黑色，同時還具備輕薄、對比度高和廣視角的特性。

由於 LCD 電視的需求萎縮，LCD 價格持續下跌，而 OLED 電視的需求則是穩步上升。Omdia 的報告顯示，2021 年全球 OLED 電視的出貨量年增 65% 至 740 萬台。該機構也預估，2022 年 OLED 電視在整體電視市場的占比將達到 12.7%。目前，高階的 OLED 電視市場是由 LG Display 一家獨大。

Omdia 也預估，OLED 電視在高價位電視市場的佔比將從 2021 年的 35.7%，在今年增長至 42.1%。同時，QD-LCD 電視的佔比將從 39% 下降到 37.8%。

報導指出，隨著三星電子將在 2022 年 5 月至 6 月之間發布首款 OLED 電視，OLED 電視的普及將因此加速。三星電子除了使用自家的 QD-OLED 面板之外，也將推出搭載 LG Display 的 OLED 面板的電視，以免錯失市場機會。

LG Display 自 2013 年就開始量產 OLED 面板，每月生產達 17 萬片水準，未來三星電子能否在產能擴大及良率方面趕上 LG Display，將影響兩家公司前景。