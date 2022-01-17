市場報告稱AMD上調EPYC處理器價格 幅度10-30%

一份市場報告的摘錄表明，在晶片短缺導致出貨量下降之際，AMD(AMD-US) 上調旗下 EPYC 處理器的價格，幅度在 10 到 30% 不等。

瑞穗證券主管 Jordan Klein 發布報告，引用來自 Inspur Systems 高層 Dolly Wu 消息，稱 AMD 將 EPYC 處理器的價格提高 10% 至 30%，具體影響因客戶而異，使用大型雲端系統客戶的漲價幅度較小。

報告稱，不會有任何關於何時會有更多 CPU 到貨的指引，AMD 的客戶只能接受更高的價格。

科技媒體 tom’s hardware 報導指出，由於持續的晶片短缺，以及在晶圓與封裝上對外的依賴，AMD 調漲產品售價不令人意外。成本飛漲，對 EPYC 的影響遠勝 AMD 其他晶片。

EPYC 採多晶片設計，單一晶片組裡最多有 9 個晶粒，而供應鏈中幾乎每個環節的製造成本都在上漲，AMD 的價格上漲，可能反映公司將上漲的價格轉嫁給客戶，而不是想藉此提高利潤。

代號為「Milan」的 AMD EPYC 7003 系列處理器，因效能極佳，在資料中心的功耗表現居冠。Milan 核心數較多，能提高資料中心伺服器的效能，並降低營運成本，客戶因而願意花費更高價格。

此外，報告也提到，英特爾 (INTC-US) Ice Lake 的產量已經擴大，從 2022 年開始，供應量估計每年增加 50%。但英特爾沒有提高其處理器的定價，以力保市占率不被 AMD 所奪。

AMD 股價上周五收 136.88 美元，上漲 3.12%。