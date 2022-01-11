雲端資料中心成長潛能佳 AMD獲投行升評 盤前漲逾2%

因看好 AMD(AMD-US) 自雲端資料中心的成長潛能獲益，華爾街投行 KeyBanc 上調 AMD 股票評級至「增持」(Overweight)，激勵盤前股價漲逾 2％。

周二美股盤前，AMD 漲 2.45％，暫報 135.23 美元。KeyBanc 將 AMD 目標價定為 155 美元，按周一 (10 日) 收盤價計算，還有近 15% 上漲空間。

KeyBanc 分析師指出，AMD 在雲端領域的發展和曝光率，加上市占率持續擴大，讓該公司在資料中心和伺服器領域的成長備受注目。

分析師還認為，從 Meta(FB-US) 與微軟 (MSFT-US) 拿下的大訂單，可望使 AMD 在今年超越雲端產業的整體成長，在 GPU、遊戲和企業運算等領域的成長性，也將成為 AMD 推升市占率的大好機會。

另一方面， KeyBanc 也以催化劑有限為由，將 AMD 競爭對手英特爾 (INTC-US) 的評級自「增持」(Overweight) 下調至「同於大盤」(Sector Weight)。

KeyBanc 表示，英特爾管理層近期的行動雖令人振奮，但 IDM 2.0 戰略與跨入晶圓代工服務 (IFS) 等規劃，可能要花上一段時間才能真正發酵。