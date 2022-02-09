英國競爭機構指定亞馬遜為雜貨商 須受相關法規約束

英國反壟斷監管機構將亞馬遜 (AMZN-US) 指定為雜貨零售商，這將使該公司及其英國分支機構都受到《雜貨供應實務守則》(Groceries Supply Code of Practice) 的約束，這也是英國連鎖超市 Tesco 等業者必須遵循的規則。

《雜貨供應實務守則》禁止企業在短時間內更改供應合約，並要求零售商們如果不再與供應商續約，必須給予適當的通知期，並要求提供終止合約的理由。

英國競爭與市場管理局 (Competition and Markets Authority) 負責導正、商務和財務分析的資深主管 Adam Land 表示：「隨著人們購買習慣的演變，今天指定亞馬遜的決定有助於確保活躍在食品雜貨領域的公司擁有一個公平的競爭環境。」

亞馬遜生鮮 (Amazon Fresh) 在網路上銷售雜貨，並與連鎖超市 Wm Morrison Supermarkets Plc 建立合作夥伴關係銷售雜貨。該公司還在英國擁有多家便利店，並持有食品外送服務公司 Deliveroo 的少數股權。

凡是年銷售額超過 10 億英鎊（13.6 億美元）的雜貨商都須遵守這項規定。是否合乎規定則由獨立的食品雜貨守則審查員負責。

亞馬遜發布一份電子郵件聲明表示：「我們向來努力與供應商建立成功的、長期的關係，並期待與食品雜貨守則裁定者合作。」