〈車市〉Kia兩車款接單近3000台 台中新展間2月中旬開幕

國內車市買氣暢旺，Kia 今 (9) 日指出，1 月 Kia 乘用車全車系總訂單數達 318 台，年增達 61%，其中，全功能豪華休旅 The Carnival 累計接單已超過 1800 台，豪華旗艦休旅 The Sorento 累計訂單也已突破 900 台，後續交車動能無虞。Kia 全新 3S 展示中心將於 2 月 13 日於北台中市區開幕，將有助添營運新動能。

Kia 為服務更多喜愛 Kia 車主及消費者，Kia 全新 3S 展示中心將於 2 月 13 日於北台中市區開幕，全新銷售據點將以全新品牌和企業識別 CI 2.0 打造，並展出全新智慧電能跨界休旅 EV6。

Kia 進一步說明，2022 年 Kia 邁入全新品牌新紀元，Kia 總代理台灣森那美起亞將持續從產品、通路、銷售和服務等各面向，讓更多台灣消費者全面感受 Kia 邁入品牌全新紀元車款的魅力。

其中，Kia 在國內首款自歐洲原裝進口導入美型跑旅 Ceed Sportswagon，標配符合 SAE Level 2 的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統與多項安全科技，並擁有寬敞的座艙空間，可滿足日常與旅行中的載運需求。

而 Kia 全功能豪華休旅 The Carnival 搭載同級唯一的 Panoramic 環景式數位座艙，並擁有多機能全尺寸車室座椅，車主可彈性空間配置應付多元的空間需求。

屢獲國內外大獎殊榮的 The Sorento，除了擁有豪華旗艦休旅的質感和尊榮六 / 七人座配置，全車系標配 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，包括 SCC 全速域智慧巡航控制系統、FCW 前方碰撞警示系統、BCW 盲區偵測警示系統和 RCCW 後方交通防撞警示系統等多項安全科技。