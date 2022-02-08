〈和泰車展望〉估車市規模上看46萬台 將引進電動車型

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (8) 日發布 2022 年國內汽車市場展望和營運重點，估今年總車市掛牌規模為 46 萬台，年增 2.25%，而配合豐田原廠展開電動化布局，預計引進 TOYOTA 首款 BEV (Battery Electric Vehicle)車型 bZ4X，並爭取全新 Lexus RZ 450e 等電動化車型，集團積極往碳中和目標前進。

展望今年，和泰車預期，總車市規模將達 46 萬台，反映股市、房市持續熱絡和國旅需求旺盛等因素。

隨著產品線完整且多元，和泰車設定小型車銷售目標為 15.5 萬台，為史上最高，其中，TOYOTA 目標 13 萬台，年增 3%，Lexus 2.5 萬台，年增 21%，合計市占率將上看 33.7%。

和泰車也將配合原廠時程陸續推全新車型，包括 TOYOTA 首款 BEV(Battery Electric Vehicle) 車型 bZ4X、TOWN ACE PICKUP、TOWN ACE VAN、GR86、GR Supra 手排版本和全新跨界旗艦車款 CROWN 等。

而 Lexus LC Limited Edition 現有量販車型，新增導入 F SPORT Design 等級，同時爭取全新電動車款 RZ 450e 導入台灣市場。

商用車方面，和泰車強調，仍將持續完整產品 Line-up，HINO 車型部分將導入 200 系 3.49 噸自排及長軸車型、300 系對應 AEBS 緊急煞車輔助系統法規車型、300 Hybrid 對應六期排放與安規項目車型、700 系 12 檔 AMT 變速箱及安全配備車型和空氣懸吊車型。

而 TOYOTA 車型部分將導入 COASTER 1GD 柴油引擎車型、GRANVIA 8 人座商旅、HIACE 尾門對開式樣等。

和泰車也提到，商用車市場因去年六期法規切替、車主提前購車的影響，預估市場總台數將下滑，但 TOYOTA、HINO 商用車仍將持續推進市占，挑戰年販賣目標為 9000 台。

回顧去年，和泰車代理的三品牌全年登錄台數共 15.6 萬台，創歷史新高，並蟬聯 20 年台灣車市冠軍。

其中，TOYOTA 登錄 12.6 萬台，市占率 28%，除 YARIS、ALTIS 和 CAMRY 分別稱霸各級距外，COROLLA CROSS 登錄 40675 台，成為史上第一台年度銷售突破 4 萬台的 SUV 車款，而 RAV4 全年登錄 25162 台，也獲進口車銷售之冠。

去年 Lexus 登錄超越 2 萬台，豪華品牌市占率 22%，除旗下 SUV 車款包括 UX、NX 和 RX 均奪下各級距銷售冠軍外，NX 全年登錄更達 7069 台，榮登豪華車市場銷售冠軍。

和泰車表示，全新 Lexus NX 自去年 12 月上市以來，累計已獲超過 4000 張訂單，預期今年將再創豪華品牌銷售佳績。

商用車方面，TOYOTA 和 HINO 商用車 3.49 噸 (含) 以上車款去年共登錄 9422 台，市占率 33.2%。