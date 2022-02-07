〈車市〉1月交車年減1成 進口車缺車暫難緩解

1 月新車銷售數據出爐，連續第 3 個月穩守 4 萬台關卡，達 40624 台，不過，在缺料缺車衝擊，以及春節較往年提前等因素影響下，交車月增 0.8%、年減 20.6%，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 表示，國產車仍在正常交期中，但進口車缺車較嚴重，難說何時能緩解。

1 月 10 大車商銷售，僅 4 家較去年同期成長，BENZ 超越 HONDA 和裕日車 (2227-TW)NISSAN 拿下銷售亞軍，達 3280 台，月增 93.3%、年增 3.2%。

而 HONDA 居銷售第三達 3024 台，月減 1.3%，年增 25.9%。

BMW 同樣繳出成長成績，1 月交車 2153 台，月增 63.1%，年增 7.7%。

由於 2 月尚有連假影響、工作天數較少，且缺車問題尚未緩解，車商預期交車數仍相對保守。

和泰車表示，原先預期疫情稍微緩解，晶片供應逐漸掌握好，然日前馬來西亞又發生水災且疫情再度爆發，使晶片供給復甦不如預期，「不敢說恢復了幾成」，持續與供應商定期滾動式檢討。

和泰車進一步指出，國產車生產面並未受晶片短缺明顯影響，交車時間屬正常水準，但進口車缺車狀況何時能緩解，還看不清，甚至有些特別的性能車款，車主已等候近一年。