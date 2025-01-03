〈車市〉MG漲價2-3萬元 全車系維持預購、賞車和保修服務

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-03 19:11

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裕隆集團旗下 MG Taiwan 今 (3) 日公布 2025 年旗下各車型新售價，調漲 2-3 萬元不等，但去年 12 月底前出廠維持原價銷售，MG Taiwan 強調，正積極克服政策要求、滿足自製率規定，而全車系後勤保修正常服務中。

MG Taiwan 說明，旗下 HS 2.0T 旗艦版、HS PHEV 旗艦版、ZS 1.5L 旗艦版持續推動自製率提升計畫。

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而 MG4 旗艦版與 MG4 XPOWER 也維持預購、展間賞車與試乘服務，未來依據訂單成立順序交車。

針對已繳 2 萬元訂金的準車主，MG Taiwan 承諾，目前已成交訂單的交易條件維持不變，同時，在車輛尚未進入生產排程前，秉持品牌誠信原則，提供無條件退訂機制。

此外，MG Taiwan 強調，新政策不影響後勤零件供應，全車系後勤保修正常服務，中華車 (2204-TW) 將全力協助 MG 品牌加速提升在地化供應鏈合作價值比率，並與產發署和台灣協力廠密切合作。