〈焦點股〉中國惠科列美限制出口清單 友達、群創股價虎虎生風

中國第三大面板廠惠科 (HKC) 遭美國商務部工業與安全局 (BIS) 列入未經核實清單，恐影響惠科取得 LCD 面板關鍵的玻璃材料，市場看好面板雙虎可望受惠，激勵友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今 (9) 日獲得買盤追捧，盤中股價勁揚 4-5%。

友達近來股價強勢反彈，重回 20 元之上，今天盤中更大漲逾半根停板，最高來到 21.85 元，一舉收復季線與月線；群創今天也有 4% 以上的漲幅，最高衝上 18 元，站上半年線。面板雙虎午盤成交量已超過 12 萬張，在上市個股中排名第 3、4 名。

中小尺寸面板廠彩晶股價連日走揚，今天盤中勁揚逾 6%，最高來到 17.9 元，重返年線之上。

美國商務部 7 日宣布將 33 家中企列入未經核實 實體清單，指控這些公司存在法規遵循方面的問題，將接受更嚴格的出口管控，意味美國供應商若想向這些中企出貨，必須獲得許可證。

而惠科生產 LCD 面板的玻璃材料，主要由美商康寧供應，若遭限制出口恐衝擊營運，市場認為，有利面板雙虎後市。

根據集邦科技 2 月上旬面板報價，預期電視面板價格跌勢 2 月有機會逐步收斂，不過，液晶顯示器、筆記型電腦面板跌勢可能擴大。