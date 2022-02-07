〈虎年開紅盤〉和泰車董座：今年車市有望優去年 和泰車拚創銷售新紀錄

汽車龍頭和泰車 (2207-TW) 董事長黃南光今 (7) 日發布新春影片勉勵主管和同仁，回首去年，因車用晶片缺料經歷非常艱辛一年，展望今年，在全球經濟復甦和缺料問題可望趨緩下，預料車市有望優於去年，樂觀看將能再次突破銷售紀錄。

黃南光說，回首 2021，和泰車經歷了非常艱辛的一年，先是全球車用晶片缺料影響工廠產能，接著是兩個半月的三級警戒，感謝同仁共體時艱，努力攜手度過這段困境。

儘管台灣與世界各國持續受到新冠肺炎疫情、變種病毒的影響，和泰車依然在這樣充滿挑戰的環境中，突破難關，交出⼀張漂亮的成績單，去年總市場登錄數為 449859 台，其中，TOYOTA 和 LEXUS 品牌合計掛牌量達 146687 台，市占率 32.6%，連續蟬聯 20 年冠軍。

不僅如此，商用車品牌銷售也創下新高，3.49 噸以上登錄台數 9422 台，市占率達 33.2%，同為商用車總市場銷售冠軍，並刷新在台灣的新紀錄。

售後服務方面，黃南光指出，和泰車持續以快速、靈活度高的新服務型態，積極推動維修擴點策略，截至去年底，累計導入達 30 間社區保修站。

而在 MaaS 移動服務上，也跨足多元領域，導入和泰 Pay、和泰 Points 和和泰聯名卡，迎向數位服務新紀元。

隨著汽車市場面臨新能源轉型的挑戰，以及數位化和遠距科技的趨勢下，無論是販賣還是服務，黃南光強調，和泰車都要隨時準備好應變措施、與時俱進。

儘管在開工的第⼀天，因為疫情的關係，無法直接跟各位面對面進行對話，黃南光仍與所有同仁共同勉勵，公司會持續提供各位穩健的工作環境，作為各位最堅實的後盾，也期許大家在歡喜豐收之後，在各自的領域中堅守崗位、持續創新。

展望 2022 年，黃南光強調，和泰車將在本業上導入符合顧客需求的商品，在售後服務方面讓顧客感受到更即時、更貼心的服務，MaaS 領域也會持續掌握市場動向、推出和泰商城等全新企劃，不只要 Think Amazing，更要 Do Amazing。