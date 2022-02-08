美銀：投資人應暫緩抄底買入 美股升息後可能跌20%

根據美國銀行 (Bank of America) 在週一 (7 日) 發布的一份報告顯示，在美聯準會 (Fed) 首度升息前，投資者應暫緩抄底買入的步伐，美股可能下跌 20%。

美銀技術分析師 Stephen Suttmeier 表示，通常在 Fed 首度升息後的幾個月內，股票都會出現拋售的趨勢，然後最終走高。市場預計 Fed 將在 3 月份召開的會議上將利率從接近零的水平升高至 0.25%。

Suttmeier 表示，Fed 首度升息後的 1 個月、2 個月、3 個月和 4 個月期間，標準普爾 500 指數平均回報率的中位數為負值，但是這些負值最終會在第一次升息後的 5 個月、6 個月 和 12 個月後轉為正收益。

Suttmeier 說道：「如果 3 月是首度升息的月份，表明標準普爾 500 指數從 4 月到 7 月存在修正風險，隨後第三季末才會有所穩定。」

該名分析師指出，投資者應該要為更大的波動作準備，這也符合另一項對股市的歷史分析，也就是中期選舉年的回報率。根據 Suttmeier 的說法，標準普爾 500 指數在中期選舉年的平均跌幅為 20%。

「中期選舉年常伴隨著政治爭議，並與股市波動加劇相吻合。」Suttmeier 說道。

在 1 月份的拋售中，標準普爾 500 指數單日收盤價跌幅最高達到 9.8%，從歷史價格走勢來看，可能還有更多的下行空間。

如果今年確實出現 20% 的跌幅，那麼標準普爾 500 指數將跌至略低於 4000 點的水平。標準普爾 500 指數在週一收跌 16.66 點，或 0.37%，至 4,483.87 點。