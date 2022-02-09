小摩：比特幣「公允價格」為3.8萬美元 較現價低12%

由 Nikolaos Panigirtzoglou 領導的摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 策略師表示，基於比特幣與黃金相比的波動率，比特幣的「公允價值」約 3.8 萬美元，較目前市場價格低近 12%。

這份周二 (8 日) 發布的報告指出，基於比特幣的波動率大約是黃金的 4 倍，策略師們計算出的公允價值約為 3.8 萬美元。同時，他們估計，在波動率差異縮小至 3 倍的情況下，公允價值將升至 5 萬美元。

據 Coindesk 報價，截至台北時間 13:11，比特幣價格報 43367 美元。

比特幣價格在去年 11 月來到歷史高點，近 67000 美元，但此後開始快速下滑，上個月最低挫至約 3.3 萬美元，接近腰斬。不過，過去一周比特幣急漲，價格本周一度升至近 4.5 萬美元。

報告認為，比特幣未來面臨的最大挑戰，就在其波動性，以及阻礙機構進一步採用的繁榮和蕭條周期。

Panigirtzoglou 指出，就長期目標來看，當比特幣獲得與私人持有投資黃金的市值相當時，其價格可以站上 15 萬美元。

Panigirtzoglou 先前多次指出，阻礙比特幣上漲的主要因素是其波動性，過高的波動率會嚇跑投資者。