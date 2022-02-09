〈財報〉Lyft Q4乘客人數下降 Omicorn拖累Q1 盤後挫逾5%

共享乘車公司 Lyft 周二 (8 日) 盤後公布第四季財報，雖然調整後的每股獲利和營收均優於預期，但活躍乘客人數較上一季減少，且高層表示 Omicron 變種病毒將拖累第一季業績，盤後股價一度挫逾 6%。

最近時確認，Lyft (LYFT-US) 周二收高 5.37%，盤後大跌 5.29%，報每股 39.02 美元。

2022 年第一季財測

營收：8 億至 8.5 億美元 (約年增 31% 至 40%，但低於共識預期的 9.86 億美元)

調整後 Ebitda：500 萬至 1500 萬美元

Lyft 預測第一季營收將受到 Omicron 影響，此預測也低於 StreetAccount 預期。

財測中並未提供活躍乘客人數確切的預測，只預期乘車量略較前季下降。根據 StreetAccount 共識預期，2022 年第一季活躍乘客人數將達 2170 萬人。

Lyft 新任財務長 Elaine Paul 聲明表示：「雖然 Omicron 變種病毒帶來短期阻力，但我們仍對 2022 全年抱持樂觀看法。」

Paul 表示，公司持續看到 2022 年營收成長較 2021 年加速。然而，復甦速度仍不確定。

Q4 財報關鍵數據 vs 華爾街分析師共識預期

調整後每股獲利 (EPS)：9 美分 vs 8 美分 (Refinitiv 調查的預期共識)

調整後純益：3210 萬美元

營收：年增 70%、季增 12% 至 9.7 億美元 vs. 9.401 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

活躍乘客人數：年增近 50% 至 1873 萬人 vs. 2020 萬人 (StreetAccount 調查的預期共識)

來自每位活躍乘客的平均營收：

年增 14% 至 51.79 美元 vs. 46.54 美元 (StreetAccount 調查的預期共識)

年增 14% 至 51.79 美元 vs. 46.54 美元 (StreetAccount 調查的預期共識) 調整後 Ebitda：7470 萬美元 (高於第三季的 6730 萬美元)

淨損 (Gaap)：2.586 億美元 (較 2020 年同期虧損的 4.582 億美元收窄)

雖然第四季活躍乘客人數年增近 50%，但較第三季乘客人數 1894 萬人下降，且尚未重返新冠疫情爆發前的水準。以 2019 年第四季為例，Lyft 活躍乘客人數 2290 萬人。

疫情期間，Lyft 一直努力應對駕駛供需失衡的問題，導致成本上升或乘客等待時間過長。

執行長 Logan Green 在電話會議上表示，旗下所有市場的預計到達時間 (Ride ETA) 約提升 30%。Paul 補充，活躍駕駛人數創下疫情期新高點，儘管目前出現 Omicron 變種病毒，但預計維持該水準。

Lyft 表示，與去年相比，第四季機場乘車量增加一倍多，這是複甦的另一個關鍵標誌。

Lyft 表示，第四季認列的虧損包括 1.642 億美元的股票薪酬和相關的工資稅費用，以及監管機構要求的早期保險費用 1.223 億美元。

2021 全年業績

調整後純益：8.22 億美元 (2020 年調整後虧損 8.289 億美元)

營收：年增 36% 至 32 億美元



