在Meta領頭暴跌後 亞馬遜率科技股重新爭取市場信心

全球科技股周五 (4 日) 在金融市場上出現初步反彈，因為亞馬遜 (AMZN-US) 的出色財報業績，讓交易員暫時對這個因全球貨幣緊縮周期和臉書母公司 Meta (FB-US) 歷史性崩盤而大跌的類股仍有信心。

Meta 在發布令人沮喪的財測後，市值蒸發超過 2000 億美元，為美國企業史上單日市值蒸發金額最高紀錄。

Meta 的拋售蔓延到其他上市科技公司，拖累華爾街重挫；然後亞馬遜在周四收盤後公布了令人信服的財報，改變了市場情緒。

受這家科技巨頭樂觀業績的鼓舞，亞洲股市上漲約 1%，亞馬遜在法蘭克福掛牌的股票上漲 12%。

社交媒體平台 SNAP (SNAP-US) 的股價在周四 (3 日) 大跌逾 25%，但在周五 (4 日) 盤前交易上漲逾 50%，再次表明對科技業的情緒正在穩定。

美東時間周五早上 7 點，歐洲科技股指數小跌 0.7%，相對於周四納斯達克指數的 3.7% 跌幅，表現也優於其他泛歐 STOXX 600 指數。納斯達克期指目前上揚 0.7%，預計開盤走高。

對於科技公司而言，第 4 季財報喜憂參半。串流媒體巨頭 Netflix (NFLX-US) 和金融科技 PayPal (PYPL-US) 等公司的業績令人失望，抵消了部分蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 的業績帶動的升幅。

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示，整體科技業仍不看淡，「總體來說，獲利前景仍然穩健，全球科技業的獲利成長可望達到 15% 左右。」「在基本假設下，預計估值將趨於穩定，並且未來 12 個月的股價將反映出強勁的中期獲利成長。」

許多投資人甚至在財報季開始之前就開始減碼科技股，因為當央行升息時，該產業的未來獲利成長就失去吸引力，相對增加了持有無風險政府債券的直接財務回報。

自聯準會 (Fed) 宣布將從下月開始升息之後，各大投資銀行一直建議將投資組合轉向在通膨和債券殖利率上升時表現良好的股票，例如銀行、保險公司、礦商和石油公司。