亞馬遜布局車用LiDAR！Velodyne獲青睞盤後飆漲逾60%

亞馬遜 (AMZN-US) 將斥資約 2 億美元認購車用光達 (LiDAR) 廠 Velodyne (VLDR-US)，拿下後者 5% 的股權，並派駐董事會觀察員，消息激勵 Velodyne 盤後狂飆 63%。

文件顯示，亞馬遜全資子公司 Amazon.com NV Investment Holdings 已取得 Velodyne 認股權證，將在 2030 年 2 月 4 日前以每股 4.18 美元價格買進 3960 萬股或將近 16% 股權。認股權證將隨著亞馬遜支付 2 億美元款項並分批執行，當亞馬遜持股達 1230 萬股時，將能指派董事會觀察員。

Velodyne 周一稍早下跌 0.79%，但亞馬遜入股消息傳出後，盤後股價一度上漲超過一倍，終場漲幅收斂，仍上漲 63.13% 至每股 6.15 美元。

Velodyne 去年正經歷一連串公司經營糾紛，時任執行長 Anand Gopalan 也在去年 7 月辭職，隨後該股股價一瀉千里，大跌 80%。

亞馬遜近年來持續整合上下游，去年 3 月曾斥資 1.31 億美元入股空運營運商 Air Transport Services Group，上周也在財報中披露投資電動貨卡新創 Rivian (RIVN-US) 獲利達 118 億美元。

汽車業這幾年積極研發自駕技術，連蘋果都加入競爭行列，光達如今已成為影像感測以外另一項發展自駕的關鍵技術。光達主要運用雷射為汽車建立周圍 3D 影像，來偵測周遭來車與障礙物，規劃安全導航。