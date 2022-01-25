〈房產〉高雄捷運O10及Y18衛武營站聯開案 可望吸引180億元投資

高雄市政府第二個捷運聯開案捷運 O10 及 Y18 衛武營站案，預計將在本季招商，將引進約 180 億元投資，興建約 8.5 萬坪樓地板的大樓，創造約 6000 人就業機會，並將成為高雄軌道經濟新地標。

高雄捷運 O10 及 Y18 衛武營站聯開案，為高雄聯開第 2 案，位於苓雅區及鳳山區交會處精華區位，基地位於衛武營站 5 號出入口處，國道一號交流道下 5 分鐘，基地面積約 5500 坪，南側為 10 公頃的衛武營藝術文化中心及緊鄰 47 公頃的衛武營都會公園，西側為國軍高雄總醫院、東南側為三井 LaLaport 預定地、北側則有高雄政府鳳山行政中心、正義車站綠園道等，交通便捷、生活機能完善。

高雄市政府未來將配合捷運黃線 Y18 站設置共構，再結合衛武營藝術文化中心，衛武營迷迷村、「K Hub」等文藝資源，打造高雄成為南方嶄新的藝術創造場域及新興藝文產業聚落，雙捷運交會讓藝術融入便利生活圈。

高雄市副市長林欽榮指出，藉由高雄捷運路網建置、推動軌道經濟發展策略，高雄市政府在衛武營站 5 號出口的建軍站啟動捷運橘線 O10 土地開發，導入藝文、辦公、休閒商業及住宅機能，享受到站即到家、到店、到美術館的多元服務機能，預計興建約 8.5 萬坪樓地板面積開發大樓、引進約 180 億元資金，創造約 6000 人就業機會，為高雄軌道經濟新地標，預計 111 年第一季招商公告。

協助招商的仲量聯行總經理趙正義表示，O10 站基地除橘線捷運外，未來捷運黃線 Y18 站設置通車後，運用地下聯通道串聯兩個捷運站及通往衛武營藝術文化中心、三井 LaLaport，達到雙捷共構交會效益，讓藝術融入便利生活圈，開創東區藝術門戶，打造高雄衛武營藝術之丘。

趙正義並指出，高雄經由市政府積極推動重大交通建設、產業發展下，成功引進包含台積電、英特格等國內外大型廠商設廠投資，中華電信 (2412-TW) 也於亞洲新灣區成立 5GAIoT 新創辦公室，翻轉高雄產業成為智慧科技城市。

仲量聯行在 2021 年底順利協助高雄市政府完成全台投資規模最大公辦都更案亞洲新灣區「高雄特貿三」的三個案件招商作業，成功吸引民間總投資金額逾 770 億元，今年將透過第一季招商的本案 O10 衛武營站及第三季公告的 O9 技擊館站等捷運聯合開發，運用 TOD 軌道經濟，將開啟高雄新門戶新風貌。