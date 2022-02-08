〈房產〉去年全台住宅使照核發逾10萬件創13年新高 每戶面積越蓋越小

根據內政部統計處的最新資料顯示，2021 年全台住宅核發使照數量是近 13 年以來首度突破 10 萬戶，全年達 10.4 萬戶，不過住宅面積卻越蓋越小，7 年時間新完工的住宅面積平均減少約 12 坪，主要原因可能與大台北以外區域崛起，一方面住宅型態由透天轉變為大樓，另一方面，房價上漲也讓建商規劃時縮小空間尺度。

信義房屋 (9940-TW) 不動企研室專案經理曾敬德表示，反映兩三年前市場就落底復甦，去年全台新建完工取得使照的住宅數量創下近 13 年新高，不過房子面積卻呈現明顯縮水，尤其是大台北以外的區域，坪數縮小趨勢最為明顯，與 2015 年相比普遍減少 13-17 坪，主要原因可能與區域大樓產品成為市場主流，透天產品推案減少，另外房價上漲，開發商為控制房屋銷售總價，縮小室內的空間尺度，加上北部建商往中南部購地推案，也將北部小宅化的規畫經驗帶到當地，都可能是造成新房子坪數縮水的主要原因。

統計資料顯示，雖然去年全國住宅使照核發數量 10.4 萬戶，創下 13 年以來新高，但總樓地板面積卻僅爲近 3 年新高，房子蓋得多但越蓋越小，六都之中平均面積最小的反而不是房價最高的台北市，而是人口最多的新北市，平均住宅面積為 39.5 坪，其次則是高雄市的 41.8 坪，桃園市的 42.2 坪，面積最大的是台中市的 49.4 坪。

與 2015 年的平均面積相比，雙北市住宅減少面積都不到 10 坪，但雙北以外區域減少狀況就相對顯著，桃園減少 13 坪、台中市減少 13.4 坪，台南市減少 17.3 坪，高雄市減少 14.9 坪，普遍都逐漸出現精緻化與小宅化的趨勢。