〈房產〉北台房市交易夯 去年桃園、淡水及中壢區囊括萬件

市調機構統計，2021 年全台十大交易熱區中，前三名分別是桃園、淡水及中壢區，光是前三區總計就有超過 1 萬件的交易量，可見熱度。值得注意的是，汐止區擠進第十名，擺脫過去淹水、潮濕等形象，靠著親民房價磁吸南港、內湖買盤，躍升成為交易熱區。

根據「591 實價登錄」資料統計，2021 年七都各行政區成交狀況，剔除特殊交易，前十大熱門行政區出爐，591 房屋交易網組長畢務潔表示，交易量冠軍落在桃園市桃園區，全年度交易量突破 4 千筆，除了本身就是桃園市發展中心外，近年來包括中路、經國、小檜溪等重點重劃區蓬勃發展，也帶動交易狀況，且目前房價還在 2 字頭親民價格，也吸引新北買盤等鄰近區塊跨區買房。

擁有 400 萬人口的新北市，去年一口氣 5 區入榜，其中首購天堂淡水區勇奪亞軍，也有近 4 千筆的成績，淡海輕軌通車後，串聯捷運信義線，拉近與台北市距離，且有新市鎮大批的待售新屋量能帶動，真理、淡江等大學學區周邊也是套房交易熱絡，因此整年度交易量驚人。

第三名桃園市中壢區本就是交易熱區，有許多各具特色的商圈周邊交易夯，且再加上青埔重劃區新成屋的買氣也隨著這波房市熱浪中發光發熱，再者，機捷通車後，沿線站點房市也拉近與雙北市通勤時間，畢務潔分析，再加上中壢原就有高鐵、台鐵等機能，成為桃園唯一擁有三鐵重大交通機能的行政區，平均房價還在 2 字頭，當然吸引許多外地客跨區購買。

同樣受惠軌道利多的包含新北市的新莊區奪下第四名，首條路線全在新北市的環狀線西環段通車後，周邊房市像是吃了大補丸，注目度節節攀升，新莊區除了環狀線行經的副都心、頭前重劃區交易火熱外，丹鳳迴龍下新莊等區中古產品也備受青睞。高雄唯一進入榜單的為三民區，位居第五名，近年來鼎山生活圈因有大型醫院機能、綠地公園，但房價又比巨蛋商圈更為親民。



另外，第六名的中和區，雖環狀線行經周邊都是廠辦工業地居多，但工業區就業人口剛性購屋需求不滅。板橋身為新北市市政中心，有豪宅區新板特區跟親民房價的浮洲地區交易動能拉抬，環狀線通車後拉近與周邊區塊的距離，一年也有近 3000 筆交易紀錄，拿到第八名。

台中這次有西屯、北屯兩大屯區進榜，均有 3000 筆左右的成交，第七名西屯區精華地段，有七期指標豪宅區塊成交量支撐。第十名汐止區也是因為近年來鄰近的內湖、南港房價暴衝難以親近，再加上基隆河整治有成，已少有淹水狀況，華麗轉身成為大台北地區交易十分熱絡的區塊。