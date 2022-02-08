〈美股盤後〉烏俄風雲詭譎 三大指數震盪收黑

烏俄風雲詭譎，加上美國 1 月非農就業人口意外大增，通膨壓力加劇，美債殖利率曲線週一 (7 日) 趨陡，金價攀升，美元走軟，能源股和金融等價值股領漲，科技股因 Meta、Alphabet 承壓，美股開盤後一路震盪，標普、那指與費半指數尾盤翻黑，道瓊收盤近乎持平。

政經消息，美國今年 1 月非農業就業人口意外大增 46.7 萬人，市場對聯準會 (Fed) 激進升息的猜測升溫，但高盛等多家投行分析師認為，聯準會今年 3 月升一碼的機率比較高，因為這將更有利於經濟。華爾街正靜待週四關鍵通膨數據 (美國 1 月消費者物價指數 CPI) 出爐。

由於歐盟約 40% 的天然氣仰賴俄羅斯供應，隨著烏俄緊張關係仍難以降溫，歐盟正與美國合作擬定能源危機應變計畫。美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週一稱，美歐正在共同努力，保護歐洲能源供應免受衝擊，包括俄國進一步侵略烏克蘭所帶來的衝擊。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾 (Josep Borrell) 則表示，歐洲正面臨冷戰以來最危險時刻。

德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 上任後首次訪美會晤美國總統拜登，蕭茲週一打破親俄疑慮，將美德形容為最親密的盟友，他向拜登保證德國與美國和其他北約 (NATO) 盟友站在一起，反對俄國對烏克蘭的任何侵略。

拜登提到：「美歐正在步調一致地阻止俄國侵略… 若俄國發動戰爭，我們將停止北溪二號天然氣管線作為反制。」

除了俄烏消息外，來自美國兩黨的 41 名國會議員週一敦促白宮擴大對中國商品關稅豁免，要求制定一個更全面的程序，將一些中國進口產品排除在美國懲罰性關稅之外。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 3.96 億例，死亡數突破 574 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 102 億劑疫苗。

週一 (7 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 1.39 點，收 35,091.13 點。

那斯達克指數下跌 82.34 點，或 0.58%，收 14,015.67 點。

標普 500 指數下跌 16.66 點，或 0.37%，收 4,483.87 點。

費城半導體指數下跌 0.74 點，或 0.021%，收 3,452.33 點。

標普 11 大板塊僅 4 大板塊收漲，能源、金融和必需消費品領漲，通訊服務、資訊科技與材料領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜收紅。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.42%；Meta(原臉書）(FB-US) 下跌 5.14%；Alphabet(GOOGL-US) 下跌 2.86%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.19%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.63%。

道瓊成分股互見漲跌。波音 (BA-US) 上漲 2.65%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.96%；美國運通 (AXP-US) 上漲 1.09%；Merck (MRK-US) 下跌 1.25%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.14%。

費半成分股多收黑。安森美 (ON-US) 大漲 8.43%；AMD (AMD-US) 漲 0.057%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.35%； NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.68%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.41%；美光 (MU-US) 跌 0.37%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.44%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 1.07%；日月光 ADR(ASX-US) 上漲 1.28%；聯電 ADR(UMC-US) 下跌 1.52%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.56%。

企業新聞

特斯拉週一多空消息連發，2021 年特斯拉在中國市場收入達 138.44 億美元，連續兩年增速超 100%。不過，特斯拉週一的一份監管文件顯示，該公司近期又收到美國證券交易委員會 (SEC) 的傳票，要求提供公司治理與 (2018 年 9 月) 和解協議的相關資訊。受此消息影響，特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.73% 至每股 907.34 美元。

美國健身器材新創公司 Peloton (PTON-US) 瘋漲 20.93% 至每股 29.75 美元，主因是該公司可能獲 Nike 及亞馬遜收購。

Meta (FB-US) 下跌 5.14% 至每股 224.91 美元。Meta 向歐盟警告，若無法繼續將用戶數據傳回美國使用，Facebook 和 Instagram 等社群平台可能退出歐洲市場。

華爾街分析

根據 Refinitiv 數據，截至上週五，標普成分股中已有 278 家公司公布最新財報，有 78.4% 財報表現優於市場預期。Great Hill Capital 分析師 Thomas Hayes 指出，美股經歷艱難 1 月份後，上週市場表現有所突破，更優異的企業獲利是有幫助的，市場正試圖努力向上。

摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson 指出，對於高估值股票和任何投機性的股票來說，這是一個熊市，指數層面仍未觸底。

非農就業人數以驚人速度增長，Alpine Woods Capital Investors 投資組合經理 Sarah Hunt 表示：「眾所周知聯準會正準備改變利率政策，只是由於人們不知道聯準會目前的行動速度和幅度，市場才會出現如此劇烈的波動。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)