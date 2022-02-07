荷蘭反壟斷機構針對蘋果是否已開放第三方支付進行研判

荷蘭反壟斷監管機構周一 (7 日) 表示，蘋果公司 (AAPL-US) 雖宣布對其荷蘭 App Store 條款和條件進行新一輪變更，但它正在研究這是否符合該國法律。

自 1 月 24 日以來，荷蘭消費者和市場管理局 (ACM) 每周對蘋果公司處以 500 萬歐元（570 萬美元）的罰款，指稱該公司未能開放其 App Store 以允許荷蘭的交友軟體提供商使用支付替代方案。

蘋果在許多國家都因其對 App 內購買抽取佣金而備受壓力。美國參議院周四 (3 日) 批准一項法案，將禁止蘋果和谷歌 (GOOGL-US) 強制要求用戶使用其支付系統。

蘋果在 1 月 15 日聲稱它已遵守荷蘭監管機構 12 月針對涵蓋 Match Group 的 Tinder 等交友軟體的命令，但監管機構回應指稱蘋果事實上尚未做出改變，只是口頭承諾而已。

蘋果於 2 月 3 日進一步發表聲明，闡述開發商現在可能如何實施替代支付方式。

但其中有個重要的附註，蘋果表示仍將對其他 App 支付收取 27% 的佣金，僅略低於目前收取的 30%。該公司表示，這「與 ACM 的命令是一致的」。

ACM 的一位發言人表示，該機構正在研究蘋果公司的改變，並將很快做出回應。

蘋果正在單獨對 ACM 去年 12 月的決定提出上訴，聲稱替代支付系統對用戶構成安全風險。