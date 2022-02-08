特斯拉2021年靠比特幣賺進2700萬美元 年底申報價值近20億美元

事實證明，特斯拉不僅能靠生產電動車獲利，2021 年更能藉著投資比特幣大謀其利。

特斯拉 (TSLA-US) 周一 (7 日) 在提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的 10-K 報告上表示，截至去年底，公司持有近 20 億美元的比特幣。

特斯拉 2021 年 2 月首次公布，2020 年持有 15 億美元比特幣，但到 2021 年底已增加至 20 億美元 (銷售淨額)，但比特幣的帳面淨值是 12.6 億美元。

加密貨幣的會計方式較特殊，比特幣不被視為一種收益和損失按市場標價的貨幣。當比特幣資產跌至低於購買價格時，公司必須將其減記。但是當比特幣價格回升時，不能記回。若出售時價格上升，在出售部分或全部比特幣投資時，才會認列收益。

比特幣 2021 全年上漲近 60%，在 12 月 31 日交易價格超過 4.6 萬美元。去年 7 月因市場擔憂中國官方的打壓，比特幣一度下跌至 3 萬美元，但之後一路攀升，到 11 月初前攀升突破 6.8 萬美元，創下史上高點。

特斯拉 2021 年共購買 15 億美元的比特幣，買進期間的交易價格在 3 萬至 3.8 萬美元之間。2021 全年因應比特幣價格波動，特斯拉在該投資項目上認列約 1.01 億美元的減記。特斯拉全年也為出售部分比特幣資產所得的收益認列約 1.28 億美元。整體而言，特斯拉在 2021 年的加密交易中獲得 2700 萬美元的收益。

投資者在評估特斯拉時，會因為比特幣而分心。特斯拉去年 2 月公布持有的比特幣後，股價迅速下挫 7%，但此後分析師對特斯拉持有比特幣的質疑已消失。

投資者現在考量的是利率上升、汽車需求、晶片短缺以及競爭車廠推出的新電動車產品。

截至周一，特斯拉今年迄今股價約下跌 14%，S&P 500 指數約下跌 5.9%、道指約下跌 3.4%，而那斯達克綜合指數約下跌 10%。

特斯拉曾短暫接受比特幣作為支付選項，但因環保問題而於 5 月停止。比特幣周一報價略低於 4.3 萬美元。