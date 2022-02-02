力抗美印壓力 OPEC+同意3月每天增產40萬桶原油

全球最大幾個產油國周三 (2 日) 同意進一步增產，即使在地緣政治緊張局勢下原油價格已接近創紀錄水平。

由 OPEC 和盟國合組的 OPEC+ 的能源聯盟，決定 3 月每天增產 40 萬桶原油。

能源分析師普遍預期此舉代表該集團逐步重新提升產能策略的延續。

在 OPEC 主力沙烏地阿拉伯和非 OPEC 領導人俄羅斯的領導下，這個能源聯盟正在逐步削減創紀錄的每天減產 1000 萬桶的作法。這項歷史性的減產於 2020 年 4 月實施，以協助能源市場在新冠疫情導致原油需求下降後的復甦。

OPEC+ 面臨來自美國和印度等主要消費國的壓力，要求增產以降低油價並協助經濟復甦。但雖然油價上漲，該組織仍拒絕了加快增產的呼籲。

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 之前曾表示，該集團不希望過快提高產量，因為它仍然對需求的潛在變化保持警惕。

周三 (2 日) 下午，國際指標布蘭特原油期貨在倫敦的交易價格為每桶 90.29 美元，上漲約 1.3%，略低於上吉觸及的 7 年高點 91.70 美元。

與此同時，美國西德州中質原油 (WTI) 期貨價格為 89.60 美元，上漲約 1.6%。

OPEC 產能占全球石油供應的 40% 左右。

RBC Capital Markets 全球大宗商品策略主管 Helima Croft 周三 (2 日) 表示，OPEC+ 目前可能會堅持到底，「它們仍可能按計畫進行，每月增產 40 萬桶。」「問題在於，由於奈及利亞和安哥拉的問題，它們無法生產 40 萬桶原油。」