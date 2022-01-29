〈能源盤後〉布蘭特收盤創7年新高 原油連六周收紅 天然氣周漲近23%

俄烏緊張情勢持續為原油供給帶來隱憂，原油期貨周五 (28 日) 收漲並已連續六周走揚，漲幅皆逾 2%，其中布蘭特原油更寫下 7 年來新高，西德州原油也逼近 2014 年來高點。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，地緣政治緊張局勢正在持續，包含俄烏衝突風險和中東地區動蕩，這使原油供給出現隱憂，同時持續支撐原油價格。

3 月交割的布蘭特 (Brent) 原油期貨價格上漲 69 美分或 0.8%，收每桶 90.03 美元，奪回周四失地，並創下 2014 年 10 月以來新高，近月期貨合約價本周上漲 2.4%。

3 月交割的西德州 (WTI) 原油期貨價格上漲 21 美分或 0.2%，收每桶 86.82 美元，盤中一度達 88.84 美元寫下 2014 年以來最高盤中價格，近月期貨合約價本周也有 2% 漲幅。

西德州和布蘭特原油近月期貨合約均有望以 2014 年新高收盤，除了近期的地緣政治影響外，部分源自於聯準會 1 月的利率會議政策設定明顯鷹派論調，隔日引發美元飆升。

不過，德國商業銀行分析師 Carsten Fritsch 認為，沒有新的論述來解釋原油價格再度飆升，烏克蘭危機影響供應的風險溢價目前可能已接近 10 美元。俄羅斯已在烏克蘭邊境集結約 10 萬名士兵，要求北約拒絕烏克蘭等其他前蘇聯國家為該聯盟成員，北約還需自其他前蘇聯國家撤軍。

美國總統拜登周四示警，俄羅斯極有可能在二月對烏克蘭採取軍事行動。然而，俄羅斯外交部長 Sergei Lavrov 周五聲稱，不會發生戰爭，但也不會讓該國利益被粗暴踐踏和忽視。

另一方面，下周 OPEC+ 會議動向也成為新的焦點，該組織一直堅持每月原油產量增產 40 萬桶，以抵抗美國等石油消費國的施壓，這些消費大國要求該組織應更快提高產量。

但市場分析師認為，OPEC+ 可能擔心油價若飆升至每桶 90 美元大關可能導致需求大幅下降因而不悅大幅擴產， Strategic Energy & Economic Research 總裁 Michael Lynch 預估，OPEC+ 下周會議將延續目前增產目標。

不過，美國頁岩油近期正持續增產，油田服務商 Baker Hughes 周五發布報告表示，本周美國原油鑽探中活躍鑽井數量增加四座，達到 495 座，這意味著未來原油產量將持續上升。

其他能源商品交易

2 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖近 2.542 美元，周漲 4.1%。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.786 美元，周漲 3.5%。

3 月交割的天然氣期貨價格飆升 8.3%，收近每百萬 Btu 4.639 美元，與上月期貨價格相比，本周上漲近 23%。

隨著冬季暴風雪逼近美國東北部，2 月天然氣期貨合約在到期日當日出現軋空潮，狂飆 46%。