美銀：聯準會利率目標上看3% 今年估將升息7次

美國銀行 (BofA) 周五 (28 日) 發布報告表示，由於聯準會 (Fed ) 幾乎已經承認利率水準嚴重落後於形勢，因此今年聯準會可能升息 7 次(每次 25 個基點)，也就是每次會議皆升息 1 次。

美銀經濟學家 Ethan Harris 的團隊預測，聯準會 2022 年將升息 7 次，同時以供需因素為由，將今年美國 GDP 成長預測從先前的 4% 下調至 3.6%。

Harris 表示，聯準會激進的緊縮政策對經濟會造成延遲影響，拖累 2023 年的經濟成長，該團隊認為聯邦基金利率目標區間最終將落在 2.75% 至 3% 之間，目前的水準僅 0 至 0.25%。

經濟學家表示，目前正在對 2022 年和 2023 年的經濟、貨幣政策前景進行「全面修正」，主因在於失業率下降速度快於預期，供應鏈瓶頸延續時間比預期還長，意味著通膨將加劇。

美國商務部周五公布 12 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 4.9%，略高於市場預期，並創 38 年以來最大增幅， 12 月整體 PCE 物價指數年增 5.8%。

經濟成長開始出現趨緩跡象之際，市場正在權衡聯準會這次的升息舉動。今年年初以來，美債殖利率曲線大幅走平，此跡象正顯示，在不觸發即將衰退隱憂的情況下，聯準會升息行動可能會受到限制。

芝商所 (CME) FedWatch 工具數據顯示，聯準會今年至少升息五次、每次 25 個基點的機率超過 50%，但截至周五升息七次的可能性僅 6%，顯示美銀升息 7 次的論調尚未成為市場共識。

由於美國消費者信心跌至十年低點，通膨隱憂加劇，使周五多數美債殖利率走低，10 年期美債殖利率下滑至約 1.78% ，殖利率曲線重新趨陡。