〈美股盤後〉特斯拉飆逾10% 標普收紅但仍創2020年3月來最糟單月表現

華爾街週一 (31 日) 迎來本月最後一個美股交易日，科技股和非必需消費品類股強勁買氣帶動下，四大指數集體收高，台積電 ADR 漲近 4.27%，特斯拉飆逾 10%。

標普週一收漲近 2%，創 2020 年 4 月以來連續兩個交易日最佳表現，儘管標普月跌幅已從 10% 收斂至 5.3%，但仍錄得 2020 年 3 月以來最糟月度表現。

道瓊指數收紅 406.39 點，助其本月度虧損減少至 3.3%。以科技股為主的那指收漲 3.41%，不過 1 月跌幅仍高達 8.9%，為 2020 年 3 月以來最差的一個月。

政經消息，本週將迎來市場新的催化劑，包括 Alphabet、亞馬遜、Meta、AMD 和 Merk 將公布最新財報，美國勞工部週五將公布 1 月非農就業數據，市場預估新增就業將自前值 19.9 萬人下滑至 17.3 萬人。

白宮警告，Omicron 確診數激增可能讓 1 月就業報告失真。白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 稱，由於 Omicron 傳染力驚人，1 月初收集就業數據時，有近 900 萬人請病假，剛好是 Omicron 染疫高峰，由於勞工部公布的就業報告僅有上半月數據，它可能會對總體就業數據產生不成比例的影響，甚至有負增長的可能。

聯準會即將升息與大幅縮表，今年 FOMC 票委、素有「鷹后」之稱的堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治 (Esther George) 稱，如果聯準會在縮表方面採取更積極的行動，可能會減少升息幅度。舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，聯準會可能最早在 3 月升息以應對高通膨，但她警告不要反應過度和過快緊縮政策。

地緣政治方面，烏俄戰爭危機威脅全球安全與經濟，聯合國安理會週一開會，首次就烏俄緊張局勢展開討論，美國指出若俄國入侵烏克蘭，美方已準備好對其具體制裁。歐盟週一宣布暫停俄德北溪 2 號天然氣管道輸送工程，丹麥則準備將軍事裝備運送到烏克蘭。俄國總統普丁與法國總統馬克宏週一舉行電話會議，針對烏克蘭情勢與歐洲安全問題進行外交商討。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 3.76 億例，死亡數突破 566 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 101 億劑疫苗。加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 週一確診新冠肺炎，家人也遭到隔離。杜魯道推文表示，他將遵守公衛防疫準則，同時持續遠端工作。

週一 (31 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 406.39 點，或 1.17%，收 35,131.86 點。

那斯達克指數上漲 469.31 點，或 3.41%，收 14,239.88 點。

標普 500 指數上漲 83.7 點，或 1.89%，收 4,515.55 點。

費城半導體指數上漲 179.8 點，或 5.44%，收 3,483.2 點。

標普 11 大板塊集體收紅，非必需消費品、資訊科技和通訊服務領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.61%；Meta(原臉書）(FB-US) 上漲 3.83%；Alphabet(GOOGL-US) 上漲 1.46%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.89%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.88%。

道瓊成分股逾半收紅。波音 (BA-US) 上漲 5.07%；Salesforce (CRM-US) 上漲 4.73%；高盛 (GS-US) 上漲 2.21%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.13%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.39%。

費半成分股漲勢凌厲。安森美 (ON-US) 飆漲 9.75%；AMD (AMD-US) 暴漲 8.56%；恩智浦 (NXPI-US) 暴漲 8.44%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.28%； NVIDIA (NVDA-US) 大漲 7.21%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.33%；美光 (MU-US) 上漲 3.78%；高通 (QCOM-US) 上漲 5.37%。

台股 ADR 集體收高。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 4.27%；日月光 ADR(ASX-US) 上漲 4.58%；聯電 ADR(UMC-US) 大漲 5.81%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.93%。

企業新聞

花旗以訂閱用戶增長前景可觀，將 Netflix 股票評級上調至「買入」後，Netflix 自近期暴跌後持續收復失地，飆漲 11.13% 至每股 427.14 美元。

Netflix 自近期暴跌後持續收復失地，飆漲 11.13% 至每股 427.14 美元。 (圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 延續上週五的漲幅，收紅 10.68% 至每股 936.72 美元。瑞士信貸將特斯拉股價評級上調為「買入」，瑞士信貸分析師指出：「特斯拉營業利潤率上升令人驚訝，最主要是因為成本降低，我們相信強勁的營業利潤率是可持續的。」

贏得卡達航空 340 億美元的訂單後，波音 (BA-US) 大漲 5.07% 至每股 200.24 美元。

經濟數據

美國 1 月芝加哥採購經理人指數報 65.2，預期 62，前值 64.3

華爾街分析

上週蘋果和微軟等大型科技股公布強勁的最新財報，有助於緩解對聯準會日益鷹派的擔憂，投資者對成長股的興趣回歸。

MKM Partners 首席市場技術人員 JC O "Hara 週一強調：「儘管市場觸底不是單日就會發生的事件，而且目前仍有 30% 的機將會出現新低，但投資者應該相信築底形成過程。我們持續認為經濟狀況有利，近期的疲弱並非系統性問題，而是估值重置，因投資者對未來升息走勢的預期迅速改變。」

Janney Montgomery Scott 分析指出：「聯準會是上週市場動盪主因，我們懷疑交易員和投資人在短期內仍將對這方面的任何發展存在高敏感。」

聯準會暗示於 2022 年 3 月啟動升息循環，德銀策略師 Jim Reid 認為：「在市場和聯準會停止對升息預期方面相互超趕之前，市場將保持波動，尾盤出現的市場波動不會令人感到驚訝。」

Jonestrading Institutional Services 首席市場策略師 Michael O"Rourke 表示：「聯準會在 3 月份升息是 1 碼還是 2 碼間的辯論並不重要，因為這相當於決定使用杯子還是水桶開始清空游泳池裡的水。儘管水桶比杯子大，但相對於任務而言，這種差異可以忽略。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)