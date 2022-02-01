等待職位空缺數據發布 美債殖利率小跌

在周二 (1 日) 上午發布職位空缺數據之前，美國國債殖利率小幅下跌。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率小跌 1.8 個基點至 1.764%。30 年期國債殖利率下跌 1.1 個基點至 2.087%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

美國勞工統計局將於美東時間上午 10 點發布 12 月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS)。

本周還將發布更多勞動市場數據，包括備受關注的非農就業報告，該報告定於周五 (4 日) 上午發布。

聯準會 (Fed) 之前曾表示，它將監測勞動市場的復甦，以為其收緊貨幣政策的計畫提供參考資訊。Fed 上周表示，它可能會自 3 月起升息以應對更高的通膨。

Kempen 資深投資策略師 Joost Van Leenders 周二 (1 日) 表示，他認為 Fed 正接近「鷹派高峰」：「我們似乎低估了，現在預估今年可能會升息 5 次。」

Van Leenders 指出，首次升息也有可能調漲 50 個基點，而不是傳統的 25 個基點。

事實上，亞特蘭大 Fed 主席 Raphael Bostic 上周末在接受英國《金融時報》採訪時表示，如果通膨仍然居高不下，Fed 不排除升息 0.5 個百分點。

與此同時，Markit 1 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值定於美東時間上午 9:45 公佈。ISM 的 1 月 PMI 定美東時間上午 10 點發布。