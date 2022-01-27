綠光資本創辦人：高通膨將導致經濟衰退 聯準會已毫無辦法

綠光資本 (Greenlight Capital) 創辦人、明星基金經理人 David Einhorn 表示，無論現在聯準會採用何種措施，高通膨最終都會導致經濟衰退。

Einhorn 周三 (26 日) 指出，隨着通貨膨脹飆升至數十年來最高，他的公司已經開始為經濟低迷做好準備。他在給投資者的信中說：「最終，我們認為通膨將導致衰退，無論聯準會選擇做什麼。」

這封信是在聯準會宣布貨幣政策決定、主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表鷹派言論之前發出。鮑爾在周三下午的記者會上指出，美國有足夠的升息空間，通膨持續時間可能高於預期。

聯準會周三還表示，最快可能 3 月份升息，並在不久後進一步縮減資產負債表。

不過，Einhorn 認為，來到 40 年來最高的通膨，已經變得根深蒂固，聯準會將不得不犧牲金融市場的優先地位，以打擊通膨為首要任務。

Einhorn 表示，綠光一直在押注 Brighthouse Financial(BHF-US) 和 Green Brick Partners(GRBK-US) 等股票，第 4 季在 Global Payments (GPN-US) 中增加新的大量多頭部位，並認為這家公司將因通膨以及消費者偏好轉向電子支付而受惠。

Einhorn 以在 2008 年經濟衰退前，做空雷曼兄弟股票而聞名，他在去年夏天表示，由於「太多的美元追逐太少的商品和服務」，通膨將持續數年。