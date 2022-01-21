美銀：投資者準備應對聯準會升息 資金本周流向新興市場股市

美國銀行 (Bank of America) 周五 (21 日) 指出，今年以來，隨著全球市場為更高的利率做準備，投資者選擇從債券和現金中抽走資金，注入股票市場，而本周新興市場及中國股市，更是受到青睞。

美國銀行引用 EPFR 數據指出，與去年同期相比，今年前 13 個交易日，股票基金的流入量為 520 億美元，與去年相近，而債券和信貸基金在大量流入後，見到少量流出。

美國投資銀行首席投資策略師 Michael Hartnett 領導的團隊指出，利率上升而獲利下降，對信貸及股票來說，這是非常糟的組合，與此同時，聯準會的政策遠遠落後於曲線。

市場預計，聯準會今年至少將升息 4 次。這一猜測過去一周升溫，並嚴重打擊股市。

如果聚焦單周數據，新興市場的單周資金流入，則來到 2021 年 3 月以來最大，達 52 億美元，有大量資金流入中國，美國股票基金出現 4 周來首次流出。

儘管還未見到風險規避模式，不過主要客戶的現金持有水準，本周則在上升，美國銀行的私人客戶目前持有的現金占比為 11.3%，較平時來得高，但他們所持有最多的前十股票，其平均貝塔係數高於歷史均值，這說明這類股票更容易受到市場波動的影響，但客戶並不懼怕。