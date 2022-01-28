特斯拉大跌 女股神逢低進場增持股票

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 在週四 (27 日) 逢低增持了特斯拉 (TSLA-US) 的股票，此前伍德已經連續數個月拋售特斯拉股票。

根據數據顯示，伍德在當日買入了 33,482 股特斯拉股票，根據週四最新收盤價估計，價值約為 2775 萬美元。

在週四前，伍德旗下基金總共持有 146 萬股特斯拉股票，價值約為 13.7 億美元。週四特斯拉股價收跌 11.55%，至每股 829.10 美元。今年迄今，該股已下跌 30.9%。

在先前，伍德曾表示特斯拉有望在未來 5 年內於汽車市場中達到 20% 的市佔率。她預估到 2025 年特斯拉股價將能達到 3,000 美元。她也預估，特斯拉實現自動駕駛的成功率約為 50%，而這也是特斯拉股票有望達到 3,000 美元目標價的關鍵。

特斯拉在週三公布第四季業績較市場預期強勁，但因警告 2022 全年可能都存在供應鏈問題。特斯拉表示：「由於供應鏈成為主要限制因素，我們自家工廠已經連續幾季運作都低於產能，這情況恐怕會在 2022 年持續下去。」

執行長馬斯克在電話會議中表示，即使是特斯拉也無法避免大型汽車製造商去年面臨的短缺問題，但該公司正盡全力提高電動車產能。目前柏林、德州廠持續開出產能，此外，今年有望再宣布新的擴廠地點。

特斯拉也宣布，市場期待已久的電動皮卡「Cybertruck」將延後到 2023 年才會開始投產。Cybertruck 最初於 2019 年首度亮相，特斯拉原本計劃在 2021 年底展開生產，不過後來又延後至 2022 年底。然而最近在特斯拉的官網上，已經拿掉 Cybertruck 的生產時間表。