股市大跌可能影響聯準會決策？這次恐怕沒那麼容易

美國聯準會開會之際，正逢美股財報周。過去多年的慣性，這種時間點如果財報不佳，可能讓聯準會對經濟前景心生驚惕，讓鴿派崛起。不過這一次，華爾街似乎少有這樣的猜測。

主要原因在於，股市在過去 3 年漲了一倍，市場估值已經非常高，更重要的是，聯準會已經定調將焦點置於飆升的通貨膨脹，為此，讓股市付出一小部分收益，將少有人因此責難。

EP Wealth Advisors 投資組合策略董事總經理 Adam Phillips 表示，目前通膨率為 7%，預計未來幾個月壓力持續存在，讓聯準會這次可能無力幫助股市。

由於美股今年以來處於動盪，標普 500 指數較 1 月 3 日的紀錄高點下跌 10%，進入修正區域，一些交易商以過去暴跌時為例，如 2020 年 3 月和 2018 年 12 月，聯準會都為此轉為鴿派或停止收緊政策。

但是，從市場估值來看卻非如此。以那斯達克 100 指數為例。即使考慮到近期跌勢，它仍處於其成分股銷售額的 5 倍高點，這在網路泡沫時期以外幾乎難有前例。標普 500 指數的本益比，雖然由 30 倍減至約 24 倍，但仍較 10 年均值高出約 20%。

從整體經濟環境，金融狀況的衡量指標遠未顯示出流動性受到任何阻礙，而上市公司的獲利能力仍然強勁。安本資產管理公司投資主管 James Athey 表示，所有這些都讓聯準會在收緊政策的過程，免除了後顧之憂。

Athey 指出，對很多投資者來說，這會是個從未經歷過的世界，先要應對更高的通膨及通膨預期，然後才考慮對經濟成長與金融市場穩定的影響。

Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 認為，聯準會現在所能做的，是去回應高通膨，並傳達目前金融狀況過於寬鬆的訊息，承認如股市、地緣政治等風險，表明會在允許的情況下做出回應。