Pimco策略師：聯準會升息在即 可能帶來股市更大修正

在美國聯準會準備將利率由目前的谷底調高之際，策略師提醒投資人做好準備，市場動盪可能比想像來得大。

Pimco 投資組合經理 Erin Browne 表示，在 2022 年股市波動性，一定會高於去年，甚至可能來到近十年之最。他說，當來到市場的重大轉變點時，像是聯準會開始升息，通常意味著更大的修正。

那斯達克指數周二收盤下跌 2.6%，周三觸及修正區域—較近期高點下跌 10%。

從歷史上看，聯準會升息周期中，股市的表現參差不齊。

根據高盛美國首席證券策略師 David Kostin 研究，過去的升息循環經驗，標普 500 指數在首次調高利率後的 3 個月，平均跌幅達到 6%，但之後 6 個月，卻轉為平均上漲 5%。

他表示，股市的動盪通常是短期的，而價值股在首次調高利率後的 6 個月平均上漲 5%、遠優於成長股的 1%。

另一項歷史數據顯示，那斯達克指數自 1971 年推出以來、在周三之前總計出現 65 次修正，當中的 24 次 (37%) 最終轉為熊市，跌幅超過 20%。2007 至 2020 年，那指總計出現過 19 次修正，當中的 16 次在 1 年後報酬率為正數、漲幅介於 15.2 至 59.5% 之間。