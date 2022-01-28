庫克：所有人都能感受到通膨壓力 不排除未來調整產品價格

蘋果 (AAPL-US) 周四 (27 日) 在公布 2022 會計年度第一季財報後，執行長庫克 (Tim Cook) 接受 CNBC 採訪時表示，所有人都感受到通膨的壓力，蘋果也不例外，不排除未來調漲產品價格的可能性。

庫克說到：「蘋果正嘗試根據我們的價值為產品定價，我們已經看到通膨壓力浮現，所有人正處於通膨壓力之下，這是千真萬確的事實。」

全球最大企業表態承受高通膨之際，拜登政府與聯準會正極力應對高通膨的險境，並衡量是否啟動升息。美國勞工部數據顯示，12 月美國消費者物價指數 (CPI) 較去年同期增加 7%，顯示通膨正以將近 40 年以來最快速度加劇，庫克也在周四的電話會議中表示蘋果正面臨通膨問題。

庫克說，通膨已經反映在財報的毛利率和營運上，如財報會議中所提及，產品、零件等所有運送成本非常高。庫克說，他希望至少部分成本增加是暫時的，隨著時間推移，通膨壓力是否持續將變得更明朗。

所幸蘋果第一季 (截至 12/25 日) 毛利率並未受成本壓力影響，毛利率還高於第四季，同時蘋果也未因通膨而調漲商品價格，不過在 CNBC 受訪過程和蘋果財報電話會議中，庫克並未排除未來調漲商品價格的可能性。

庫克也表示，供應鏈問題對蘋果帶來的通膨壓力，預料將在未來幾個月減輕。

自去年 9 月晶圓代工龍頭宣布將調漲代工費後，市場便開始臆測未來相關科技業可能會將成本轉嫁給消費者與客戶。庫克周四表示，蘋果在取得先進製程晶片方面情況良好。

一直以來，蘋果發布產品後鮮少調漲價格，有時是針對當地經濟狀況而調整價格，或是在發布新品時逐漸提高產品售價。去年由於土耳其高通膨，里拉兌美元大幅貶值導致產品價值失衡，蘋果緊急調漲線上商城產品價格。