WGC：2021年全球對黃金的需求增長了10%

世界黃金協會 (WGC) 在週五 (28 日) 公布的一份報告中表示，2021 年全球對黃金的需求增長了 10%，逐步由疫情的衝擊中復甦，但由於投資者需求疲軟，仍遠低於疫情爆發前的水準。
報告中顯示，2021 年的黃金總需求量達到 4,021 噸，高於 2020 年的 3,659 噸，但仍遠低疫情前約 4,440 噸的平均水平。在去年第四季，全球黃金需求較去年同期大增近 50%，創下近 10 季以來的新高。
2020 年，疫情導致珠寶銷售暴跌，但促使投資人尋求安全存放財富的地方。但是，隨著經濟成長復甦，消費者支出受到提振，但投資慾望減低。
金價在 2020 年創下紀錄後，在 2021 年表現平淡。金價已從 2020 年投資狂潮期間的每盎司 2,000 美元以上的歷史高點，跌至約 1,800 美元，大多數分析師預期價格將持續走低。
隨著疫情有所趨緩，Omicron 變種病毒的重症程度較預期要低，美元和美股上漲的情況下，黃金對投資人的吸引力下跌。去年，全球最大型的黃金交易所買賣基金 SPDR Gold Shares(GLD-US) 出現了自 2013 年以來最大的年度淨流出。
WGC 表示，預計 2022 年對珠寶、小金條和金幣的需求將保持強勁，各國央行將持續購買黃金，但購買速度將低於 2021 年。各國央行在 2021 年購買了 463 噸黃金，高於 2020 年的 255 噸，但低於 2018 年和 2019 年購買的 600 多噸。
盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen，表示，看好今年金價的表現，因為推動金價上漲的重要因素通膨威脅持續加劇。他認為，儘管 Fed 將開始升息，但由於通膨水準偏高，實際利率仍將維持在負值的區域，將對金價帶來支撐。