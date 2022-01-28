WGC：2021年全球對黃金的需求增長了10%

世界黃金協會 (WGC) 在週五 (28 日) 公布的一份報告中表示，2021 年全球對黃金的需求增長了 10%，逐步由疫情的衝擊中復甦，但由於投資者需求疲軟，仍遠低於疫情爆發前的水準。

報告中顯示，2021 年的黃金總需求量達到 4,021 噸，高於 2020 年的 3,659 噸，但仍遠低疫情前約 4,440 噸的平均水平。在去年第四季，全球黃金需求較去年同期大增近 50%，創下近 10 季以來的新高。

2020 年，疫情導致珠寶銷售暴跌，但促使投資人尋求安全存放財富的地方。但是，隨著經濟成長復甦，消費者支出受到提振，但投資慾望減低。

金價在 2020 年創下紀錄後，在 2021 年表現平淡。金價已從 2020 年投資狂潮期間的每盎司 2,000 美元以上的歷史高點，跌至約 1,800 美元，大多數分析師預期價格將持續走低。

隨著疫情有所趨緩，Omicron 變種病毒的重症程度較預期要低，美元和美股上漲的情況下，黃金對投資人的吸引力下跌。去年，全球最大型的黃金交易所買賣基金 SPDR Gold Shares(GLD-US) 出現了自 2013 年以來最大的年度淨流出。

WGC 表示，預計 2022 年對珠寶、小​​金條和金幣的需求將保持強勁，各國央行將持續購買黃金，但購買速度將低於 2021 年。各國央行在 2021 年購買了 463 噸黃金，高於 2020 年的 255 噸，但低於 2018 年和 2019 年購買的 600 多噸。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen，表示，看好今年金價的表現，因為推動金價上漲的重要因素通膨威脅持續加劇。他認為，儘管 Fed 將開始升息，但由於通膨水準偏高，實際利率仍將維持在負值的區域，將對金價帶來支撐。