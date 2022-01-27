鉅亨美股雷達：蘋果將公布新一季財報 特斯拉示警供應鏈問題

美股重要看點：

市場關注失業金數據。蘋果 (AAPL-US)、Skyworks(SWKS-US) 將在盤後公布新一季財報。美國聯準會 (Fed) 決策會議暗示可能在 3 月升息，以及今年晚些時候開始縮減資產負債表的訊號後，美債殖利率走揚，美國 10 年期公債殖利率來到 1.835%，美股期貨週四 (27 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.14%，標普 500 期貨漲跌 0.12%，那斯達克 100 期貨跌 0.07%。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三 (26 日) 發布的最新貨幣政策聲明暗示，聯準會 (Fed) 最快將在 3 月升息以對抗數十年來的最高通膨。

聯準會自 2020 年 3 月以來一直將利率維持在接近零與購買債券，以支持經濟和金融市場，聯準會週三宣布維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，重申將在 3 月初完成縮減購債 (Taper)，而疫情爆發以來的首次升息可能會在六週內到來。

Advisor Alliance 投資長 Chris Zacarelli 表示，當鮑爾被問及是今年是否會升息超過 4 次時並未否認，表明 Fed 必要時將比市場預期的速度更快宣布升息，認為鮑爾的立場比 FOMC 的聲明更為強硬。

蘋果將發布上季財報，分析師預計將受惠 iPhone 13 在全球和中國的強勁銷售，以及 Mac 出貨量持續增加的提振。在 2021 年底時，蘋果比競爭對手更能解決疫情引發的供應鏈問題，這將有助於這家 iPhone 製造商上季財報營收超過華爾街 6% 的成長目標。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 129.64 點，或 0.38%，收 34,168.09 點。

那斯達克指數上漲 2.82 點，或 0.02%，收 13,542.12 點。

標普 500 指數下跌 6.52 點，或 0.15%，收 4,349.93 點。

費城半導體指數上漲 56.15 點，或 1.68%，收 3,407.00 點。

今日重要總經數據：

美國上周初領失業金人數 (萬人)，前值 28.6

美國 12 月耐用品訂單月增率初值，預估 - 0.4%，前值 2.6%

美國第四季 GDP 季增年率初值，預估 5.7%，前值 2.3%

重要個股動態：

1. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉 (TSLA-US) 週三 (26 日) 公布第四季業績較市場預期強勁，但因警告 2022 全年可能都存在供應鏈問題，盤後股價一度挫達 5%，隨後又反彈至小幅上升的領域。週四盤前股價下跌 1.43%。

特斯拉表示：「由於供應鏈成為主要限制因素，我們自家工廠已經連續幾季運作都低於產能，這情況恐怕會在 2022 年持續下去。」

特斯拉第四季營收年增 65% 至 177.2 億美元，高於預期的 165.7 億美元，EPS 達到 2.52 美元，高於預期的 2.36 美元。汽車銷售營收年增 71% 至 159.7 億美元。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 英特爾 (INTC-US)

英特爾 (INTC-US) 周三 (26 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第四季財報，受惠於資料中心業務帶動，第四季與全年營收均創歷史新高，但財測不如市場預期，此外，擴大投資將使毛利率面臨壓力。週四盤前股價下跌 2.69%。

英特爾表示，第四季創紀錄表現為全年畫下完美句點，第四季營收足足高於先前財測 10 億美元，主要動能來自於本地內部部署 (on-premise)、企業與政府部門強勁需求，部分客戶由於乙太網供電取得出現困難，因而向英特建置新供電伺服器。

英特爾執行長季辛格 (Patrick Gelsinger) 在電話會議上表示，晶片空前的強勁需求將會持續，供應鏈問題有所紓解但預料今年、明年的供給問題仍將存在。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 莫德納 (MRNA-US)

莫德納周三（26 日）宣布，已開始針對新冠變異株 Omicron 疫苗追加劑進行第二階段試驗，測試其安全性與有效性。

莫德納表示，第二階段試驗計劃招募 600 名 18 歲以上成人參加，並將其分為兩組，一組第三劑維持施打原本的疫苗，另一組第三劑則施打針對 Omicron 的疫苗。

此外，莫德納還公布其針對 Omicron 的 50 微克追加劑數據，雖然受測者在施打後 6 個月體內防止感染 Omicron 的抗體有所下降，但仍能檢測到抗體，意味著該疫苗有一定的保護力。