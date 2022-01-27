分析師：美股有望出現V型復甦 在2月再度創高

自 2022 年初以來，美股急劇下跌，讓許多投資者感到憂心。不過，華爾街知名分析師 Tom Lee 認為，市場如此迅速的下跌，復甦的速度可能也將一樣迅速。

Lee 週三 (26 日) 在一份報告中表示：「下跌越快，復甦也就越快」。他表示，股市可能會在 1 月份觸底，如果觸底，就可能會在 2 月份創下歷史新高。

「我們預計，一旦股市觸底，就會出現劇烈反彈。而我們認為觸底的可能性正在增加。」他建議投資人應逢低買進。

Lee 表示，如果修正持續 14 到 20 天，反彈至恢復高點的時間通常會是 10 到 15 天，意味著 1 月份的低點將指向 2 月份的新高。

今年 1 月份，三大主要指數明顯回落，納斯達克 100 指數較高點下跌約 15%，而標準普爾 500 指數今年以來已經較高點下跌約 10%。

根據 AAII 的每週調查數據顯示，投資者信心急劇下降，數據已經接近極度悲觀。Lee 表示，當投資者看空時，通常表明正向回報。理由是，當每個人都看跌時，就會出現很多壞消息。因此，股票就形成了一個可以交易的低點。

不過，有價值型投資大師之稱的資產管理機構 GMO 創辦人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 先前表示，美股已形成超級泡沫，並正走向毀滅性的崩盤。

葛拉漢預估標準普爾 500 指數將從 1 月 4 日的峰值下跌 48% 至 2500 點左右，即便聯準會干預也無法阻止。