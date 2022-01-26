巴克萊：逢低買進為時過早 標普仍有8%的下跌空間

美股近期跌勢不止，巴克萊銀行 (Barclay) 認為，標準普爾 500 指數的跌幅可能持續，仍有 8% 的下跌空間，投資者現在就超底買入還為時過早。

巴克萊仍維持標普 500 指數年底目標價在 4,800 點，但是該行認為短期內風險偏向下行。巴克萊美國股票策略主管 Maneesh Deshpande 在週二 (25 日) 發布的一份報告中表示，若是用疫情爆發前的估值作為粗略的衡量標準，標普仍有約 8% 的下跌空間，估值較高的股票將面臨更大的跌幅。

Deshpande 表示，從歷史上來看，美聯準會 (Fed) 升息週期開始並沒有讓股市終止漲勢，股市仍將受到持續強勁的企業獲利所支撐。事實上，標普 500 指數在升息後一年中平均回報率約為 6%。

不過，Deshpande 指出，這一次可能會有所不同。首先，目前的估值仍然高於疫情前的水準。其次，疫情爆發後的強勁企業獲利增長是由異常狂熱的商品消費所推動，如果恢復到疫情前的走勢，可能將會面臨阻力。

最後，Fed 正面臨著一個棘手的平衡問題，一方面要抑制通膨，另一方面還要在 Omicron 變種病毒帶來的影響下實現潛在經濟成長。

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 先前也表示，美股雖然歷經一波拋售，但還沒有落底。

伊爾艾朗認為，投資人現在的困境是沒有投資去處，通膨高漲讓購買力隨時間減弱，導致現金無法長期持有，債券市場的投報率不夠吸引人，而加密貨幣之類的領域又太劇烈波動。他建議投資人，如果有資金要投資，請再耐心等待，可能有更好的切入點。