中國清零政策如經濟負擔影響全球 IMF總裁籲重新評估

國際貨幣基金（IMF）總裁 Kristalina Georgieva 周五（21 日）表示，中國的清零政策看起來越來越像是一個「負擔」，對該國與全球經濟復甦造成影響，呼籲中國需重新評估其防疫策略。

Georgieva 在世界經濟論壇的視訊會議表示，儘管中國清零政策在一開始時的確成功，但現在該策略帶來的風險大於好處，因為新冠變種病毒株 Omicron 具相當高的傳染力，意味著清零的封鎖措施難有成效，而且在封鎖措施下不僅對中國經濟造成負擔，甚至對其他國家的經濟也造成影響。

清零政策（zero-Covid policy）是指通過封鎖、大規模檢測、邊境隔離等公共衛生措施徹底消除病毒。

Georgieva 指出，隨 Omicron 出現，所有國家都必須重新評估應對疫情的最佳方式，就中國實行的清零策略而言，很難在經濟不受影響下成功遏止疫情蔓延。

中國在經濟增長放緩之際祭出振興經濟措施，中國人民銀行日前調降貸款基礎利率，降低企業與家庭貸款。

Georgieva 表示，「流行病政策」（pandemic policy）仍是 2022 年中國與其他國家首要經濟政策，預料會有更多措施推出，除非全球能建立保護措施，否則疫情仍舊肆虐，未來經濟前景黯淡。

中國國家衛生健康委員會周四（20）報告共 73 例新增確診案例，一周平均有 129 感染案例。