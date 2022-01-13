IMF總裁警告：今年全球面臨更大不確定性和潛在動盪

國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）週三 (12 日) 表示，各國央行升息以因應居高不下的通膨，可能會加劇已開發和開發中經濟體之間的「危險分歧」，今年全球將面臨更大不確定性和潛在動盪。

喬治艾娃週三稱，今年世界面臨更大的不確定性和潛在動盪，經濟復甦趨勢放緩，隨著各國央行緊縮貨幣政策以及許多發展中國家增加債務，各國央行在對抗通脹和支持經濟復甦之間處於微妙平衡。

喬治艾娃指出，高通膨不是一個普遍現象，但在一些國家，特別是美國，是一個問題。

美國勞動部週三公布去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 7%，連續第三個月高於 6%，創近 40 年來最大增幅。

聯準會和其他央行已暗示，2022 年升息迫在眉睫以因應居高不下的通膨。聯準會主席鮑爾週二赴參議院銀行委員會提名確認聽證會時表示，預估通膨壓力將持續到今年年中，聯準會將在 3 月份結束縮減購債，意味著年內將升息，今年晚些時候將啟動縮表。

喬治艾娃警告：「對新興市場的外溢效應... 可能會為助長 (已開發和開發中經濟體之間的) 危險分歧。」已開發經濟體升息將提高借貸成本，並從新興市場吸走投資。

IMF 將在 1 月 25 日公布全球經濟預測，可能將 2021 年和 2022 年的全球經濟成長預測分別下調 5.9% 和 4.9%，主因是中國、美國經濟放緩，加上 Omicron 新冠變異株帶來的混亂。

喬治艾娃敦促各國持續加強防疫，以應對當前和未來的大流行，確保疫苗生產更多樣化並減少非洲和其他地區對進口的依賴至關重要。

喬治艾娃預計今年融資需求將增加，IMF 董事會將於週五討論一項新的彈性和可持續性信託貸款工具，預計今年春天 IMF 和世界銀行的年度會議中將提供更多細節。