QuantumScape固態電池合作夥伴保密到家 股價仍漲3%

美國電池新創公司 QuantumScape 周五（17 日）股價漲逾 3%，該公司在最新文件中仍未透露合作夥伴的廬山真面目，僅表示將測試與驗證新的固態電池技術，雖然缺乏細節，仍提振 QuantumScape 股價漲逾 3%。

QuantumScape 今年 9 月時曾透露合作夥伴是「收入排名全球前十」的汽車製造商之一，雙方將共同合作測試固態電池原型，直到本周五的文件依然對這家豪華車製造商的身分保密到家，也不願透露更多細節。

投資人在 12 月似乎對電動車股的熱情消退，過去一個月以來，QuantumScape 累計下跌約 37%、特斯拉 (TSLA-US) 下跌約 15%，甫上市不久的 Rivian(RIVN-US) 下跌 35%，中國電動車製造商蔚來汽車 (NIO-US) 下跌約 21%。

導致電動車類股欲振乏力原因各異，特斯拉是受執行長馬斯克賣股計畫拖累，尤其該公司又是電動車界的領頭羊，有牽一髮動全身的影響力。當紅的 Rivian 則是因供應鏈問題面臨增產困境，蔚來汽車則是受到在美掛牌股票下市衝擊。

此外，投資人也擔心美國聯準會（Fed）升息會影響高估值股票。

不過 QuantumScape 並未傳出特別的負面消息，該公司目前正致力將電池技術商業化，以降低電動車成本、達到高速充電、延長電池壽命與更優越安全性。

目前多數電動車採用的鋰離子電池含液態電解質，能量密度不佳，安全性也存有疑慮，但 QuantumScape 電車採固態技術，不含液態電解池，不僅提升能量密度，也更加安全。

QuantumScape 的固態電池技術將改變電動車界的遊戲規則，不過該技術仍處早期階段，預計最快要 5 年左右才能商用化且大量製造，而這期間的測試報告與合作夥伴動態，都將是投資人關注的焦點。

QuantumScape 周五收高 3.26%，每股報 23.78 美元，特斯拉略漲 0.61%、蔚來汽車小跌 0.23%、Rivian 重挫 10.26%。