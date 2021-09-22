QuantumScape將與汽車大廠合作測試固態電池 盤中大漲14%

在宣布將與「收入全球排名前十」的大型車廠就固態電池展開合作後，週二 (21 日) 美股盤中，美國電池新創 QuantumScape(QS-US)大漲 14%。

QuantumScape 宣布與一家大型車廠簽署協議，雙方將合作共同測試固態電池原型，然而，QuantumScape 並沒有公開合作車商名稱，僅透露是「收入排名全球前十」的汽車製造商之一。

據了解，除了合作測試外，新的合作車商還向 QuantumScape 購買了預試生產線中 10 MWh 的產能。QuantumScape 預試生產線「QS-0」預計 2023 年投產，在此之前，QuantumScape 打算先交付固態電池原型的進階版本。

消息傳出後，QuantumScape 在週二美股盤中漲逾 14%，截稿前報 23.77 美元。過去 1 個月來，QuantumScape 已漲約 15%，但今年迄今仍跌逾 50%。

Quantumscape 股價日線圖 (圖：Google)

隨著越來越多車廠對固態電池感興趣，QuantumScape 在上季公布財報時宣布，將預試生產線 QS-0 的固態電池產能目標，自每年 10 萬調高至 20 萬。

在本次合作協議敲定前，QuantumScape 已和福斯汽車 (Volkswagen) 建立緊密的投資與合作關係，後者持有前者 20% 股權，雙方還曾建立合資公司，盼擴大全固態電池產線，並在 2025 年投入電動車使用。