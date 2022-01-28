薪酬問題談不攏 孫正義得力助手傳離職

據知情人士透露，孫正義得力助手、軟銀集團（SoftBank Group）營運長 Marcelo Clure，傳出因薪酬問題談不攏，目前正與公司就離職進行深入談判。

近年來，Clure 在軟銀的貢獻不少，不僅讓該公司旗下電信業 Sprint 轉虧為盈並促成與 T-Mobile 的併購案，也讓陷入困境的 WeWork 順利上市，儘管 Clure 已是軟銀薪酬第二高的高層主管，但卻進一步要求高達 10 億美元的薪酬。

知情人士也說，去年 Clure 提出分拆軟銀旗下拉丁美洲投資基金（Latin American investment fund），稱有助建立業務，能為軟銀創造價值，同時也能提高自己的薪酬，然而孫正義卻持不同看法，認為分拆業務會使得管理複雜化，因此推測雙方意見分歧可能是 Clure 此次離職的導火線。

不過 Clure 曾幾度拋出辭職想法，但最後都並未付諸實行，知情人士表示，雙方的談判正在進行中，Clure 很有可能會繼續留在軟銀。截稿前，軟銀對此消息拒絕置評。

Clure 以 12.6 億美元將無線設備供應商 Brightstar 多數股權出售給軟銀後，於 2013 年加入軟銀並成為旗下電信業 Sprint 的執行長，隨後在 2018 年辭去該職務，轉而擔任軟銀的營運長，後來又在 2019 年接任 WeWork(WE-US) 執行董事並進行改組。