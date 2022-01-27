Fed 12月、1月聲明比一比：通膨遠高於2%、暗示3月升息

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (27 日)3 時公布 1 月貨幣政策決議，維持聯邦基金利率 (FFR) 目標區間在 0.00%-0.25% 不變，並加快縮減購債進度，3 月初結束，並預期很快就會升息。

以下是 Fed 1 月會議聲明，與上一次 12 月會議聲明相比的措詞差異：

「12 月聲明第一段遭刪除：聯準會 (Fed) 在這個充滿挑戰的時刻，致力使用所有工具支持美國經濟，以實現充分就業和物價穩定的目標。」

經濟活動和就業持續增強。受疫情影響最嚴重的領域最近幾個月已經改善，但受到最近 Covid-19 確診病例急遽上升影響。最近幾個月的就業成長強健，失業率已大幅下滑。和疫情相關的供需失衡以及經濟重啟，仍導致通膨率居高不下。整體金融情勢維持寬鬆，一部分反映支撐經濟的政策措施和信用流向美國家庭和企業。

「12 月聲明寫道：疫苗接種進展和強力的政策支持，讓經濟活動和就業持續增強。受疫情影響最嚴重的領域最近幾個月已經改善，但持續受到 Covid-19 疫情影響...」

經濟走向持續視疫情發展路徑而定。疫苗接種的進展和供應鏈瓶頸的減緩，可望支持經濟活動和就業持續成長，並使通膨減緩。經濟前景面臨的風險仍在，包括病毒的新變異株。

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在 0% 至 0.25% 不變。由於通膨率遠高於 2%，而且勞動力市場強勁，委員會預期很快就調升聯邦基金利率的目標區間將是合適的。

「12 月聲明寫道：由於通膨率已超過 2% 一段時間，委員會預期維持這個目標區間將是合適的，直到勞動力市場情況達到委員會評估為充分就業的水準。」

委員會決定持續放慢每個月的淨資產購買速度，在 3 月初結束購債。從 2 月開始，委員會每個月將增加至少 200 億美元國庫券、和至少 100 億美元抵押擔保證券 (MBS)。

「12 月聲明寫道：鑑於通膨發展和勞動力市場進一步改善，委員會決定放慢每個月的淨資產購買速度，國庫券減少 200 億美元、機構抵押擔保證券 (MBS) 減少 100 億美元。

從 1 月開始，委員會每個月將增加至少 400 億美元國庫券、和至少 200 億美元 MBS。」

聯準會的持續購買和持有證券，將持續維持金融市場穩定運作和寬鬆的金融情勢，以支持信用流向家庭和企業。

「12 月聲明刪除以下部分：委員會判斷，淨資產購買額每個月以類似的速度減少，將是合適的，但如果有必要，當經濟展望改變，仍準備調整購買的速度。(下接) 聯準會的持續購買...」

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義，如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括公衛數據、勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的數據。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、布拉德 (James Bullard)、喬治 (Esther George)、哈克 (Patrick Harker)、梅斯特 (Loretta Mester) 和華勒 (Christopher Waller)。哈克這場會議是本次會議的代理成員。

「12 月聲明寫道：支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、巴金 (Thomas Barkin)、波斯提克 (Raphael Bostic)、鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、克拉里達 (Richard Clarida)、戴莉 (Mary Daly)、伊凡斯 (Charles Evans)、奎爾斯 (Randal Quarles) 和華勒 (Christopher Waller)。」