Fed釋出升息、縮表訊號 美債殖利率全面走揚

美國聯準會（Fed）周三（26 日）決策會議暗示可能在 3 月升息，以及今年晚些時候開始縮減資產負債表的訊號後，美債殖利率全面走揚，2 年期殖利率觸及 2020 年以來高點 ，10 年期殖利率升至 1.85%。

美國 2 年期公債殖利率最高觸及 1.0950%，為將近兩年高點，尾盤報 1.0849%，上揚 6 個基點。美債殖利率與價格走勢相反，1 基點等於 0.01%。

此外，10 年期美國公債殖利率躍升 8 個基點至 1.86%，30 年期美國中債殖利率也上升 5 個基點至 2.18%。

Fed 主席鮑爾在記者會上表示，通膨仍遠高於央行目標，勞動力市場「非常、非常強勁」，因此貨幣政策正常化不會面臨風險，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員「有意」在 3 月升息。

Fed 暗示可能很快會將短期借款利率上調 25 個基點（1 碼），但並未提供實際升息時間，但跡象表明時間點可能是 3 月的利率會議。

鮑爾認為，通膨不會很快回到疫情前水平，而且物價上漲速度可能會加快，也說多數 FOMC 成員也是這麼認為。

Advisor Alliance 投資長（CIO）Chris Zacarelli 表示，當鮑爾被問及是今年是否會升息超過 4 次時並未否認，表明 Fed 必要時將比市場預期的速度更快宣布升息，認為鮑爾的立場比 FOMC 的聲明更為強硬。

此外，根據 Fed 也就其將近 9 兆美元的資產負債表給出指引，根據 Fed 周三公布的原則，可能在開始升息後進行縮表。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示，會議表明 Fed 將靈活處理資產負債表，但最終將不得不在對抗通膨與避免金融狀況惡化之間做出選擇。

Bernstein 投資策略主席 Alex Chaloff 表示，對鮑爾這般謹慎的人來說，他在記者會上的發言相當大膽，這次會議的基調偏向鷹派。

Comerica Wealth Management 投資長 John Lynch 表示，明確升息的時間與幅度，以及縮表程度應有助於穩定市場，認為由於全球經濟周期性復甦且定價壓力較輕，若任由正常市場力量作用，美國公債殖利率曲線將逐漸趨陡。