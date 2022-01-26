Fed即將作出政策決定 美債殖利率按兵不動

在聯準會 (Fed) 1 月會議做出政策決定之前，美國國債殖利率 26 日早盤持平。

指標 10 年期美國國債殖利率變動不大，美東時間清晨 6 點報 1.787%。30 年期美國國債殖利率也在努力尋找方向，暫 2.1309%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fed 為期 2 天的 1 月會議將於 26 日下午結束，政策決定公告定於美東時間下午 2 點發布。

預計 Fed 不會在 26 日宣布任何政策變化。不過，預計將發出訊號，表示準備最快在 3 月升息，並將考慮其他緊縮措施。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 表示，他也預計 Fed 不會在 26 日採取任何重大政策舉措，「貨幣政策對如今的通膨無能為力，對未來 6 個月的通膨也無能為力。」

他補充說：「要等到它發揮功效，起碼需要 12-18 個月的時間；到那個時候，我才會有理由相信通膨將回到 Fed 目標。」

在經濟數據方面，12 月的國際貿易數據將於美東時間 26 日上午 8:30 公佈。

12 月零售和批發庫存數據也將於美東時間上午 8:30 發布。

12 月美國新屋銷售數據將於美東時間上午 10 點公佈。

26 日將拍賣 400 億美元的 119 天期票據和 260 億美元的 2 年期浮動利率票據。