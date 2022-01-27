〈美股熱門股〉避險基金大咖阿克曼逢低敲進 Netflix盤後反彈漲近5%

美國避險基金大咖阿克曼（Bill Ackman）周三（26 日）揭露，旗下潘興廣場基金（Pershing Square）持有逾 310 萬股 Netflix 股票，代表已躋身 Netflix 前 20 大股東之列，消息激勵 Netflix 盤後股價反彈大漲近 5%。

阿克曼在給投資人的信中寫道，潘興廣場基金自上周五開始購買 Netflix 股票，目前已擁有超過 310 萬股，躋身為該公司第 20 大股東。

阿克曼並表示，在投資人對 Netflix 最近一季訂閱用戶數做出失望反應，以及近期市場波動進一步加劇該股跌勢，讓 Netflix 出現具收購吸引力的估值。

Netflix(NFLX-US) 當日股價受 Q4 財報表現欠佳影響持續低迷，收跌 1.83%，但在購股消息傳開後，盤後翻紅上漲 4.87% 至每股 377.23 美元。

Netflix 會吸引阿克曼目光是因其業務具有「非常有利」的特點，包括訂閱、經常性收入、一流的管理與高效率文化，還有規模經濟與高品質打造強大的競爭護城河，此外還有定價權、業務擴張，以及逐漸改善的自由現金流狀況等。

阿克曼說，旗下基金已分析 Netflix 與環球音樂 (Universal Music Group) 投資的關聯，上周五做好逢低買進 Netflix 的準備。

Netflix 上周四公布的第四季訂閱用戶數表現差強人意，隨後周五股價暴跌近 22%。